竹市光武國中走讀西班牙 師生徒步挑戰162公里

新竹市光武國中表示，61名師生今年暑假歷時16天完成西班牙國際走讀與主題學習，其中7天徒步挑戰162公里，最終唱著校歌走進聖地牙哥，為青春與學習留下深刻記憶。

新竹市政府教育處發布新聞稿表示，光武國中去年11月即啟動行前課程與分站訓練，進行多次實境模擬，讓學生在挑戰中學會合作與堅持。到西班牙後，學生以任務式學習，走訪多個歷史名城，每一段路程都是活生生的現地課。

光武國中校長黃信騰表示，8月2日至17日為該校第2屆「西班牙走讀課程」，並在7天內徒步挑戰162公里，最終唱著校歌走進聖城聖地牙哥，為青春與學習寫下最深刻的一頁。

黃信騰說，這趟朝聖不只是徒步挑戰，更是一場完整的教育行動，期望孩子走出課本，用眼睛觀察世界、用雙腳體驗文化，培養跨域整合與國際理解的能力。

有參與學生分享，剛開始行走時，曾感到疲憊，甚至想放棄，但在同學陪伴與老師鼓勵下，仍堅持完成挑戰，「當我真正走進聖城時，才發現自己比想像中更有力量。」

另有學生說，原以為只是單純旅行，卻在過程中學會照顧自己、嘗試用英文交流，並主動幫助他人，這趟旅程將成為一生難忘的學習經驗。

