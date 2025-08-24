竹市光武國中走讀西班牙 師生徒步挑戰162公里
新竹市光武國中表示，61名師生今年暑假歷時16天完成西班牙國際走讀與主題學習，其中7天徒步挑戰162公里，最終唱著校歌走進聖地牙哥，為青春與學習留下深刻記憶。
新竹市政府教育處發布新聞稿表示，光武國中去年11月即啟動行前課程與分站訓練，進行多次實境模擬，讓學生在挑戰中學會合作與堅持。到西班牙後，學生以任務式學習，走訪多個歷史名城，每一段路程都是活生生的現地課。
光武國中校長黃信騰表示，8月2日至17日為該校第2屆「西班牙走讀課程」，並在7天內徒步挑戰162公里，最終唱著校歌走進聖城聖地牙哥，為青春與學習寫下最深刻的一頁。
黃信騰說，這趟朝聖不只是徒步挑戰，更是一場完整的教育行動，期望孩子走出課本，用眼睛觀察世界、用雙腳體驗文化，培養跨域整合與國際理解的能力。
有參與學生分享，剛開始行走時，曾感到疲憊，甚至想放棄，但在同學陪伴與老師鼓勵下，仍堅持完成挑戰，「當我真正走進聖城時，才發現自己比想像中更有力量。」
另有學生說，原以為只是單純旅行，卻在過程中學會照顧自己、嘗試用英文交流，並主動幫助他人，這趟旅程將成為一生難忘的學習經驗。
📖對身為大學生、碩博士生的你來說，ChatGPT是Deadline當天拯救你的作業幫手，還是大小事都能請教的生活顧問？
udn文教誠摯邀請您填寫【生成式AI闖入校園：大學、碩博士在學生使用AI工具的習慣】問卷
▪軍公教明年不調薪 全教總批黑箱、調薪座談會形同「摸頭大會」
▪國北教大體育系傳霸凌！學長姐嗆新生「哪個字聽不懂」 校方出手了
▪請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果
▪大陸勢力入侵校園？社群驚見「建中共產黨」 校方：非學校社團
▪不給學生投票？ 黃國昌爆澎科大教官扣公投投票通知單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言