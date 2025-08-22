影／苗栗CRC兒少行動提案發表會 鍾東錦：要珍惜並適應第八節課

苗栗縣政府今天在頭份市君樂飯店舉辦「未來領航、青年導航」兒少行動提案發表會，縣內30名高中職學生從規畫課程並經小組討論後，針對性平、校園壓力等議題提出觀點與行動方案；縣長鍾東錦全程傾聽並回應，他肯定大家攜手關注兒少友善政策等受矚目議題，鼓勵青少年勇於發聲，縣府會將寶貴意見納入施政參考，凝聚為縣政發展的動力。

縣府為落實兒童權利公約（CRC）推動兒少表意參與權和公共參與精神，邀集30名縣內高中職學生辦理4天課程，透過CRC導讀、人權教育、時事引導與小組討論，從自身生活經驗出發凝聚具體行動方案。今天第三天辦發表會，3組學生搭配簡報、標語及行動設計等方式，表達對社會和校園議題的關注與創意想法。

4天課程除安排學生參觀博物館，並聚焦生涯發展、防詐教育、申訴回應、政策治理、偏鄉資源、校園壓力及性別平等7大議題；發表會分3組進行，著眼於生涯發展、偏鄉資源及校園壓力；多數學員台風穩健、口條清晰，提出的問題非常多元，從減輕跨縣市通勤上學的交通負擔，學校午餐的口味和營養衛生，青少年普遍面對的生涯迷惘問題，偏鄉教育及行政資源匱乏，社交和人際關係弱勢的疑慮，還有上課時數過長及第八節輔導課的安排，期待政府重視並改善。

鍾東錦逐一回應各組學員的意見，有關偏鄉學生數少於20人的併校議題時，他認為補助併校學區學生交通費很合理，可使教育資源發揮更大效益；至於營養午餐，縣府已每天加碼10元，但口味難免無法達到學生要求，不過營養成份和衛生安全無虞，他會在校長會議中指示學校多督促改善午餐品質和口味。

對上課時數太長或第八節課的課程安排，鍾東錦勉勵學生要多著力於理化和語文學科，畢竟教育是翻轉人生最直接的捷徑，現在多花心思在課業，將來才不會有「書到用時方恨少」的遺憾，建議學生要適應並參加第八節課；以他的思維，當年在學校他都很認真學習 ，只有這樣才對得起當礦工的父親；縣府在教育資源方面，會盡力兼顧都會與偏鄉弱勢的平衡，例如今年澳視群英遊學方案挑選20名學業頂尖的學生，但他堅持一定要增加4個名額給偏鄉學生，即使他們課業不是很優異，也可能沒搭過飛機，但出國一趟可擴增視野，有助於未來人生的正向發展。

鍾東錦認為，他曾任扶輪社長，偏鄉學校在部分方面的資源反而比都市學校更多，一些企業或公益社團常捐贈偏鄉小校物資及設備，例如球鞋或自行車，因學生數少，捐贈總經費並不高，如果在有10萬人口的頭份市，就不可能每名學生都能獲贈，因經費龐大，大概只有財團才有這實力辦到。

苗栗縣政府今天在頭份市君樂飯店舉辦「未來領航、青年導航」兒少行動提案發表會，縣長鍾東錦全程傾聽學生提案並逐一回應。記者胡蓬生／攝影

