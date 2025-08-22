苗栗學子通勤至新竹讀高中 客運不便、騎單車往返「險象環生」
苗栗縣政府舉辦CRC青年導航計畫，縣長鍾東錦上午在頭份君樂飯店聽取學生的提案，有學生針對縣內高中學子通勤到外縣市的困擾，還有偏鄉教育資源不足、隔代教養等議題，希望縣府能提供協助，鍾東錦逐一說明他的理念，對學生針對隔代教養的祖父母提供祖孫相處的教養觀念和方式，鍾東錦表達肯定與支持。
新竹高中學生羅宇晨和同一組學生提案表示，縣內的客運先前都已停駛，但車牌卻未更新或移除，他讀竹中，雖然校方有校車，但每學期單趟要8000元、往返雙程要1.5萬元，他覺得搭不起，所以乾脆每天從頭份騎自行車通勤，一趟要半小時，但在公路上總覺得「險象環生」。同組也有女生抱怨，之前弟弟每天搭客運通勤到學校，但因客運缺司機沒開來，當天弟弟也無法去上學了。
鍾東錦認為，新竹、苗栗兩家客運業者連年虧損，雖然中央和縣府都有補貼，但業者還是難以維持營運，目前縣府逐年裁併偏遠小校，這學年裁併西湖僑文國小，下學年將在通霄、卓蘭各裁併一所學校，小校人數如果低於20人，其實是浪費教育資源，一所30人的學校和不足20人的學校，每年經費都是2000萬元，因此他支持併校（廢校），多出來的經費可補貼家長載送的交通費用，每月至少5000元起跳，超過2公里補貼8000元，超過4公里就補貼1萬元，其實載送的家長只多花了幾分鐘時間，社區和家長對併校也不致於反彈。
他說，竹苗區國中會考117學年將從三級分改制為五級分，這對苗栗偏鄉弱勢學生很不利，為此還與竹縣首長、教育局長爭論好幾次；未來竹南高中在會考的志願排序不太可能超過新竹縣市的高中，但學生的成績，校長治校是一大關鍵，往年南庄國中在校長吳俊秀任內，每年都有學生上竹中、竹女，因為吳校長把他在竹中任教的同學都找來，義務輔導南庄國中學生，讓家長很有信心，願把孩子留下就近入學。
鍾東錦表示，竹南高中就算排名無法超越新竹縣市的高中，還是值得苗栗學子就近入學，前任校長之前也是竹女的校長。他女兒先前在竹北市升學，進的並非明星高中，但成績反而在校內頂尖，自信心大增，高中、大學都進入國立名校。
縣府為落實兒童權利公約（CRC），上午在頭份君樂飯店會議廳舉辦「未來領航．青年導航計畫」兒少行動提案發表會，邀請縣內高中職學生30人，針對性別平權、校園壓力、偏鄉資源、環境永續等議題提出觀點與解決行動。
