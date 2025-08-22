基隆武崙國小「咖哩雞配肉骨茶」 南洋風獲全國午餐菜單午星獎
基隆市武崙國小營養師林淑清在今年全國學校午餐菜單中脫穎而出，她以東南亞風味為主軸，融合多元在地食材及健康均衡搭配，設計的南洋風特色菜單，用南洋咖哩雞配肉骨茶，學生都讚不絕口，也拿下午星獎的「風味料理獎」殊榮。
林淑清說，「武崙食光~南洋情」特色菜單採用多元異國調料，如椰漿、香茅、咖哩、肉骨茶等，完成適合炎炎夏日的南洋料理，透過辛香料及口味平衡搭配，讓因酷暑食慾不振的孩子們也能大快朵頤，品嘗南洋的風味。
她為了讓孩子能勇於嘗試青花菜，特別使用腰果碎及玉米粒來增加豐富口感，加上濃郁富含鈣質的芝麻醬，挑食的孩子也吃光光。
林淑清表示，因為學校越來越多學生是新二代，為了帶領孩子們體驗異國風味料理及拓展國際視野教育理念，在每日思考菜色味道、口感、顏色搭配同時，也納入食農、不同飲食文化等巧思，增進菜單豐富度，用愛心來烹調，讓孩子們吃得開心又健康。
教育處長徐嬿立說，市府重視學校午餐人力配置，加強口味品質及衛生把關，去年度起市府午餐團隊從法規制度建置、衛生稽查訪視及專業知能提升等面向強化學校午餐食安控管。
教育處另提升午餐相關工作人員待遇，及執行校校營養師等政策，多管齊下使午餐更安心美味。幼兒園也建置循環點心菜單，協助校園能有一致菜色開立標準，守護學童午餐品質。
