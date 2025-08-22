澎湖風櫃國小海學力課程 獲IASE教育影響力獎
澎湖縣風櫃國小以「海學力：從澎湖出發的做中學行動課程」，拿下2025 IASE教育影響力獎AWARD教學創新組大獎，讓小島教育的力量被世界看見。
風櫃國小校長林妍伶表示，「海學力」課程把海洋與社區變成教室，帶著孩子走進海洋與社區，從潮間帶觀察、每月淨灘守護家園、海漂垃圾調查，到海草復育、訪談漁村耆老，再把行動成果轉化為繪本、短片與展演，讓學習不只是知識，更是生活實踐與環境行動。
林妍伶提到，風櫃國小的孩子曾以海廢衣裝登上國際研討會舞台，也透過「細說風櫃」雙語繪本，遠赴捷克交流，更與韓國、泰國、美國學校展開跨國對話，每個小小行動，都能點亮守護海洋的無限可能。
林妍伶指出，「海學力」課程今年10月將在教育創新博覽會展出，透過策展把孩子的學習歷程與澎湖的海洋文化完整呈現，行銷澎湖家鄉的美與力量。
林妍伶表示，未來風櫃國小將持續推動課程模組化，透過跨校共學與國際合作，讓更多偏鄉學校能複製這套「從海洋出發」的教育模式。
【文教熱話題】
▪「你會用GPT做報告嗎」生成式AI闖入校園：大學生使用習慣調查
▪軍公教明年不調薪 全教總批黑箱、調薪座談會形同「摸頭大會」
▪國北教大體育系傳霸凌！學長姐嗆新生「哪個字聽不懂」 校方出手了
▪請假近90天…葉丙成涉洩露性平案學生個資 22日公布調查結果
▪大陸勢力入侵校園？社群驚見「建中共產黨」 校方：非學校社團
▪不給學生投票？ 黃國昌爆澎科大教官扣公投投票通知單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言