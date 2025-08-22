澎湖風櫃國小海學力課程 獲IASE教育影響力獎

快訊

中央社／ 澎湖縣22日電

澎湖縣風櫃國小以「海學力：從澎湖出發的做中學行動課程」，拿下2025 IASE教育影響力獎AWARD教學創新組大獎，讓小島教育的力量被世界看見。

風櫃國小校長林妍伶表示，「海學力」課程把海洋與社區變成教室，帶著孩子走進海洋與社區，從潮間帶觀察、每月淨灘守護家園、海漂垃圾調查，到海草復育、訪談漁村耆老，再把行動成果轉化為繪本、短片與展演，讓學習不只是知識，更是生活實踐與環境行動。

林妍伶提到，風櫃國小的孩子曾以海廢衣裝登上國際研討會舞台，也透過「細說風櫃」雙語繪本，遠赴捷克交流，更與韓國、泰國、美國學校展開跨國對話，每個小小行動，都能點亮守護海洋的無限可能。

林妍伶指出，「海學力」課程今年10月將在教育創新博覽會展出，透過策展把孩子的學習歷程與澎湖的海洋文化完整呈現，行銷澎湖家鄉的美與力量。

林妍伶表示，未來風櫃國小將持續推動課程模組化，透過跨校共學與國際合作，讓更多偏鄉學校能複製這套「從海洋出發」的教育模式。

