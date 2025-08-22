桃園舊課桌椅 預計2年更新10萬套

桃園市國高中小課桌椅多達10萬套使用逾8年，不僅老舊桌面粗糙，長時間書寫也易手痠背痛，市長張善政昨宣布2年內編列1.5億元預算全面汰換，預計明年8月底前汰換第一批。台中計畫汰換全市15萬餘套老舊課桌倚，今年8月中首批到貨。

桃市府統計，全市國中小學生數19萬7846人，有半數以上學生使用8年以上的課桌椅。有教師直言，這些課桌椅桌面不平整，若沒有適合的型號，學生長時間使用容易導致出現駝背、肩頸痠痛等問題，且椅子支撐力不足、桌腳搖晃，影響學生學習效果。

張善政昨出席全市校長會議時表示，課桌椅是學生每天使用的設備，為打造安全舒適的學習環境，未來2年內將全面汰換國中小使用8年以上的老舊課桌椅，並採用教育部規定的新型課桌椅，提供15種型號以符合各種學生身高使用，不只維護學生視力及骨骼發展，也可讓學習更專注。

相較台中等縣市採用「可調式課桌椅」，桃園仍採用木製課桌椅。教育局教育設施科長鄭卉玶說，可調式設備容易從調整處斷裂，且體積較大、重量較重，學生不易搬動，因此目前決定先採用教育部規定的新型課桌椅，造型簡樸、堅固且安全。

鄭卉玶表示，課桌椅雖在財產系統上無規定老舊年限，但8年以上即可汰換，市府已規畫今、明汰換使用8年以上課桌椅，並以老舊課桌椅數量較多和學生數較多的學校優先汰換，預計明年8月底前汰換第一批約5萬2396套，剩餘部分於2027年8月底前完成。

台中市國中小約22萬名學生，據統計6成7學生仍使用無法依體型調整的固定式課桌椅，且約半數逾使用年限。中市府分3年投入4億5141萬元，將汰換全市15萬417套老舊課桌椅，今年8月中旬首批交貨到學校。

中市教育局指出，首批可調式課桌椅共4萬8910套，8月13日起陸續配送，優先提供國中三年級與國小高年級使用，預計12月底前完成汰換。第二、三期共10萬1561套，明年度分批到位。

商品推薦