大陸勢力入侵校園？社群驚見「建中共產黨」 校方：非學校社團

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
建國高中近日傳出有人透過「共產黨」名義活動，甚至還拓展到全台39校都有類似組織，引發熱議。圖／聯合報系資料照
建國高中近日傳出有人透過「共產黨」名義活動，甚至還拓展到全台39校都有類似組織，引發熱議，雖然該團體經聲明與中國共產黨無關，更不認同中國大陸現行共產制度，希望能傳遞正確政治知識。校方與教育局表示，這些社群都非學校正式社團，尊重學生表達意見自由。

近日台灣校園出現多個「共產黨相關組織」團體甚至還有總書記等職位，其中社群上還出現「建中共產黨」甚至還成立台灣校際共產聯合會，有多達39間學校參與共產黨組織，包含成功、永春、中山等校，引發熱議，更有人質疑陸方勢力有介入校園。

建中校方表示，該社群非學校正式社團，而台灣本就是意見自由國家，可自由表達政黨傾向，學生並無破壞社會秩序或違反法規，會尊重學生的表達意見自由，目前也發現並不只有建中有，持續了解是否還有相關活動進行當中。

「建中共產黨」也發布聲明強調，與中共毫無關，並堅決反對其對台灣的侵略行為，核心目標包括促進學生自治、爭取學生權利，推動校內政黨法與不分班班級代表制度，破除外界對於「共產主義＝中共」的汙名，推廣正確政治知識。

北市教育局表示，在不違法的前提下，不干預個別學生自由，但經與各校查證，這些組織都不是校內正式社團，部分組織標示卻在未向學校申請或報備的狀況下使用校徽及校名，呼籲相關人士遵守學校規範。

中共 建中 校園 共產黨

