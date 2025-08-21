中科實中國小部正式啟航 37名中外教師投入教學

快訊

中央社／ 台中21日電
國立中科實驗高級中學陸續設置高中部、國中部與雙語部，今年也成立國小部，21日舉辦新進教師研習，迎接37名教學新血加入團隊。圖／中央社（中科實中提供）
國立中科實驗高級中學陸續設置高中部、國中部與雙語部後，國小部也成立，9月1日新生報到，中科實中今天迎接37名教學新血加入團隊，其中7名外籍教師，提供多元學習資源。

中科實中今天發布新聞稿指出，中科實驗高級中學陸續設置高中部、國中部與雙語部，今年也成立國小部，象徵K-12一貫化的完整教育體系正式到位，今天舉辦新進教師研習。

雙語部透過國內甄選聘任多名具備全英語授課能力的教師，更透過國際教師招聘會等管道，延攬了7名學科外籍教師，將分別投入體育、生物、英語文及社會科學等領域的教學，並將在雙語部開設創課（Inno-Creation）、機器人、自然探索等全新課後活動，豐富學生的學習體驗與生活。

校長秦文智表示，期許中科實中不僅是一所傳授知識的學校，更是一座「科技與人文溫馨對話的學園」。雙語部的總外師人數也來到15人，來自美、加、紐西蘭、南非等不同國家。

建國高中近日傳出有人透過「共產黨」名義活動，甚至還拓展到全台39校都有類似組織，引發熱議，雖然該團體經聲明與中國共產黨無...

暑假進入尾聲，全台國中小於9月1日正式開學，唯獨雲林縣承辦2025年全國運動會，屆時全縣將停課1週，因此雲林縣197所學...

桃園市國高中小的課桌椅多數使用逾8年，不少老舊或損壞，不僅桌面粗糙，長時間書寫也易手痠背痛。市長張善政今宣布2年內將編列...

2025「台中盃全國田徑公開賽」將於8月24日至28日在台中登場，金門今年將有6所學校、超過50名選手組隊參賽，金門田徑...

開學即將到來，全國普遍代理、代課老師難招聘，台東縣截至昨天為止，國中小學共有17所35個職缺尚未招聘完成，其中延平鄉桃源...

在時代變遷下，許多學校的文組班級有日漸變少的趨勢。新竹女中校友，醫師徐嘉琪發文，驚訝於現在竹女一年級18班裡面，文組僅剩下2.5班，其他都是二或三類組，感嘆時代正在改變，也認為：「文組的減少也是一面映照教育與產業的鏡子」。

