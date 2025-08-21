中科實中國小部正式啟航 37名中外教師投入教學
國立中科實驗高級中學陸續設置高中部、國中部與雙語部後，國小部也成立，9月1日新生報到，中科實中今天迎接37名教學新血加入團隊，其中7名外籍教師，提供多元學習資源。
中科實中今天發布新聞稿指出，中科實驗高級中學陸續設置高中部、國中部與雙語部，今年也成立國小部，象徵K-12一貫化的完整教育體系正式到位，今天舉辦新進教師研習。
雙語部透過國內甄選聘任多名具備全英語授課能力的教師，更透過國際教師招聘會等管道，延攬了7名學科外籍教師，將分別投入體育、生物、英語文及社會科學等領域的教學，並將在雙語部開設創課（Inno-Creation）、機器人、自然探索等全新課後活動，豐富學生的學習體驗與生活。
校長秦文智表示，期許中科實中不僅是一所傳授知識的學校，更是一座「科技與人文溫馨對話的學園」。雙語部的總外師人數也來到15人，來自美、加、紐西蘭、南非等不同國家。
