2年斥1.5億元！桃市全面汰換老舊課桌椅 後年8月到位
桃園市國高中小的課桌椅多數使用逾8年，不少老舊或損壞，不僅桌面粗糙，長時間書寫也易手痠背痛。市長張善政今宣布2年內將編列1.5億預算，全面汰換8年以上課桌椅，數量共約10萬套，預計明年8月底前汰換第一批，剩餘部分則於2027年8月底前全數到位。
市府統計，全市使用8年以上課桌椅為10萬4792套，以全市國中小學生數19萬7846人來看，有半數以上學生只能使用老舊課桌椅。有教師直言，這些課桌椅桌面不平整，若沒有適合的型號，學生長時間使用容易導致出現駝背、肩頸痠痛等問題，此外椅子支撐力不足、桌腳搖晃，也會影響學生學習效果。
張善政今出席全市校長會議時表示，經觀察，平日學生上課使用的課桌椅，桌面常有老舊不平整，甚至需要使用墊板的情形。
張善政說，考量課桌椅是學生每天使用的設備，為打造安全舒適的學習環境，未來2年內將編列1.5億預算，全面汰換國中小使用8年以上的老舊課桌椅，並採用教育部規定的新型課桌椅，提供15種型號以符合各種學生身高使用，不只維護學生視力及骨骼發展，也可讓學習更專注。
不過相較台中等縣市採用「可調式課桌椅」，桃園仍採用木製課桌椅。教育局教育設施科長鄭卉玶表示，可調式設備容易從調整處斷裂，且體積較大、重量較重，學生不易搬動，因此目前決定先採用教育部規定的新型課桌椅，造型簡樸、堅固且安全。
鄭卉玶表示，雖課桌椅在財產系統上無規定老舊年限，但約8年以上即可汰換，市府已規畫今明2年全面汰換使用8年以上課桌椅，並以老舊課桌椅數量較多和學生數較多的學校優先汰換，預計明年8月底前汰換第一批，約5萬2396套，剩餘部分則在2027年8月底前完成。
