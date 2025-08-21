全國僅雲林縣197所學校暑假提早結束！這原因8月25日就開學

暑假進入尾聲，全台國中小於9月1日正式開學，唯獨雲林縣承辦2025年全國運動會，屆時全縣將停課1週，因此雲林縣197所學校提早至下週一8月25日開學，提前5天上課。對於暑假提早結束，家長表示，早在放暑假前學校均有通知，因全縣都提早開學，並無太大差別。

雲林縣教育處長邱孝文表示，配合全運會在開賽期間，需要許多人力投入，所以全運會期間，除了工作人員之外，所有師生都停課假休，工作人員也可補休，所以不會影響師生的休假權益。

114年全國運動會將於10月18日至23日由雲林縣舉承辦，預計縣內將會有15處學校、體育場館作為競賽場地，同時也有許多教師、校長參與籌備或擔任志工，所以在全運會期間，雲林縣197所國中、小學將停課一周。

教育處指出，考量學生課業進度，因此縣內公私立國民中小學校長決議，暑假縮短，114學年度第1學期的開學日從9月1日提早到8月25日，比其他縣市少放一周暑假並進行補課5天。

對於暑假提早結束，多位家長認為早在暑假前，即獲通知今年的暑假配合全運會提早一周開學，全運會難得來雲林舉辦，需要很多人投入協助，所以提早一周補課，但全運會期間也補休一周，他們反而利用這段時間規畫旅遊，和暑假錯開，旅費也比較便宜，況且不影響休假天數。

陳姓家長說，暑假期間雲林縣連續颱風豪雨，大雨下了一整月都無法出門，提早開學也好，孩子在家悶太久也不好。幾位老師也說，提早開學，老師也需提早準備，包括整理、消毒教室，所以不會影響開學。

雲林縣教育處也公告，承辦全運會於114年10月18日至10月23日舉辦，為配合年度運動盛事及後續場地清潔工作，調整本縣高級中等以下學校（含公立國小附設幼兒園）及轄區內國私立高中職，於114年10月20日至10月 24日停課5天，並將114學年度第1學期調整至114 年8月25日開學。

