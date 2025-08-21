金門50名田徑小將蓄勢待發 挑戰「台中盃」全國公開賽

2025「台中盃全國田徑公開賽」將於8月24日至28日在台中登場，金門今年將有6所學校、超過50名選手組隊參賽，金門田徑委員會主委、縣議員蔡其雍昨日偕同金門高中校長鄭青青，特別前往金門高中體育場慰勉選手，並頒發加菜金，肯定選手長期努力，也為即將到來的賽事加油打氣。

此次參賽學校包含金門高中、金門農工、金寧國中、金湖國中、金城國中及烈嶼國中，各校選手都在備戰期間展現專注與毅力，為挑戰佳績做足準備。值得一提的是，今年全運會金門共有18名選手達標，雖有兩人因生涯規劃未能出賽，但仍有16人代表參賽，比去年增加4人；其中，金寧國中李沃儞、烈嶼國中林于辛與金城國中盧羿霏三名國中選手即已達到全運標準，展現驚人潛力，備受矚目。

蔡其雍表示，看到同學們勇於挑戰自我，他深感欣慰，並勉勵選手們保持信心、不畏強手，全力以赴。他也強調，每一分汗水都是對夢想的投入，勝敗固然重要，但過程中培養的毅力、紀律與團隊精神，才是最寶貴的資產。

蔡其雍表示，這些經驗不僅能奠定金門田徑發展基礎，更將成為選手人生的養分。

金門高中校長鄭青青則指出，奧林匹克精神強調「更快、更高、更強」，運動不僅能強健體魄，更能培養專注力、耐力與自信心。她期許選手在競賽場上展現最佳狀態，也能將運動中養成的毅力與專注，延伸到學業與人生，勇於追求卓越。

金門田徑委員會也表示，隨著賽事進入倒數，金門田徑小將已蓄勢待發，期盼在「台中盃」舞台上突破自我、為家鄉爭光。 金門田徑委員會主委蔡其雍昨天前往金中體育場勉勵備戰的田徑好手們。圖/金門田徑委員會提供

