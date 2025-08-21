快訊

西瓜皮上白色部份別急著丟！環保大使教「做成小菜」美味又營養

9月22日上路！高鐵推「寧靜車廂」講電話需到玄關 屢勸不聽將拒載

MLB／大谷翔平遭洛磯痛擊 4局掉5分還被強襲球打中右腿

聽新聞
0:00 / 0:00

金門50名田徑小將蓄勢待發 挑戰「台中盃」全國公開賽

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門田徑委員會主委蔡其雍（前右三）昨天偕同金門高中校長鄭青青（前左三），前往金中體育場勉勵備戰的田徑好手們，並頒發加菜金。圖/金門田徑委員會提供
金門田徑委員會主委蔡其雍（前右三）昨天偕同金門高中校長鄭青青（前左三），前往金中體育場勉勵備戰的田徑好手們，並頒發加菜金。圖/金門田徑委員會提供

2025「台中盃全國田徑公開賽」將於8月24日至28日在台中登場，金門今年將有6所學校、超過50名選手組隊參賽，金門田徑委員會主委、縣議員蔡其雍昨日偕同金門高中校長鄭青青，特別前往金門高中體育場慰勉選手，並頒發加菜金，肯定選手長期努力，也為即將到來的賽事加油打氣。

此次參賽學校包含金門高中、金門農工、金寧國中、金湖國中、金城國中及烈嶼國中，各校選手都在備戰期間展現專注與毅力，為挑戰佳績做足準備。值得一提的是，今年全運會金門共有18名選手達標，雖有兩人因生涯規劃未能出賽，但仍有16人代表參賽，比去年增加4人；其中，金寧國中李沃儞、烈嶼國中林于辛與金城國中盧羿霏三名國中選手即已達到全運標準，展現驚人潛力，備受矚目。

蔡其雍表示，看到同學們勇於挑戰自我，他深感欣慰，並勉勵選手們保持信心、不畏強手，全力以赴。他也強調，每一分汗水都是對夢想的投入，勝敗固然重要，但過程中培養的毅力、紀律與團隊精神，才是最寶貴的資產。

蔡其雍表示，這些經驗不僅能奠定金門田徑發展基礎，更將成為選手人生的養分。

金門高中校長鄭青青則指出，奧林匹克精神強調「更快、更高、更強」，運動不僅能強健體魄，更能培養專注力、耐力與自信心。她期許選手在競賽場上展現最佳狀態，也能將運動中養成的毅力與專注，延伸到學業與人生，勇於追求卓越。

金門田徑委員會也表示，隨著賽事進入倒數，金門田徑小將已蓄勢待發，期盼在「台中盃」舞台上突破自我、為家鄉爭光。

金門田徑委員會主委蔡其雍昨天前往金中體育場勉勵備戰的田徑好手們。圖/金門田徑委員會提供
金門田徑委員會主委蔡其雍昨天前往金中體育場勉勵備戰的田徑好手們。圖/金門田徑委員會提供

金門 人生 蔡其雍

延伸閱讀

全國海洋教育觀摩會金門開幕 22縣市齊聚交流成果

全國海洋教育成果觀摩會 縣市代表齊聚金門交流

金門水陸大法會供奉7千將士牌位 胡璉孫女到場祭拜

小三通人次持續攀升！截至7月底破百萬 昨往返旅客再創新高

相關新聞

開學在即...台東近20所學校難招聘老師 1國中「連22招」仍沒人來

開學即將到來，全國普遍代理、代課老師難招聘，台東縣截至昨天為止，國中小學共有17所35個職缺尚未招聘完成，其中延平鄉桃源...

竹女18班文組僅4班！校友醫嘆時代變遷 網揭一蹶不振關鍵點

在時代變遷下，許多學校的文組班級有日漸變少的趨勢。新竹女中校友，醫師徐嘉琪發文，驚訝於現在竹女一年級18班裡面，文組僅剩下2.5班，其他都是二或三類組，感嘆時代正在改變，也認為：「文組的減少也是一面映照教育與產業的鏡子」。

勇闖美國政治圈！明道中學柯昱丞獲40萬圓夢基金 訪費城、見議員

明道中學高二學生柯昱丞獲選教育部首屆「青年百億海外圓夢基金計畫」，帶著40萬元獎金勇闖美國政治圈，在費城見到議長、市議員...

金門50名田徑小將蓄勢待發 挑戰「台中盃」全國公開賽

2025「台中盃全國田徑公開賽」將於8月24日至28日在台中登場，金門今年將有6所學校、超過50名選手組隊參賽，金門田徑...

桃園平鎮國小明年動工 2029年招生

桃園市平鎮區南勢重劃區人口激增，連帶南勢國小面臨總量管制，無法容納新生，地方多年來爭取增設「平鎮國小」，確定落腳平鎮南京...

偏鄉最強4女力！台南東原國中舉重隊奪總統盃團體冠軍

台南市東原國中是國內舉重的搖籃，學生莊佳妡、周庭羽、張矞寗、林旻儀參加甫落幕的全國總統盃舉重錦標賽，不僅奪得2金1銀，更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。