金門50名田徑小將蓄勢待發 挑戰「台中盃」全國公開賽
2025「台中盃全國田徑公開賽」將於8月24日至28日在台中登場，金門今年將有6所學校、超過50名選手組隊參賽，金門田徑委員會主委、縣議員蔡其雍昨日偕同金門高中校長鄭青青，特別前往金門高中體育場慰勉選手，並頒發加菜金，肯定選手長期努力，也為即將到來的賽事加油打氣。
此次參賽學校包含金門高中、金門農工、金寧國中、金湖國中、金城國中及烈嶼國中，各校選手都在備戰期間展現專注與毅力，為挑戰佳績做足準備。值得一提的是，今年全運會金門共有18名選手達標，雖有兩人因生涯規劃未能出賽，但仍有16人代表參賽，比去年增加4人；其中，金寧國中李沃儞、烈嶼國中林于辛與金城國中盧羿霏三名國中選手即已達到全運標準，展現驚人潛力，備受矚目。
蔡其雍表示，看到同學們勇於挑戰自我，他深感欣慰，並勉勵選手們保持信心、不畏強手，全力以赴。他也強調，每一分汗水都是對夢想的投入，勝敗固然重要，但過程中培養的毅力、紀律與團隊精神，才是最寶貴的資產。
蔡其雍表示，這些經驗不僅能奠定金門田徑發展基礎，更將成為選手人生的養分。
金門高中校長鄭青青則指出，奧林匹克精神強調「更快、更高、更強」，運動不僅能強健體魄，更能培養專注力、耐力與自信心。她期許選手在競賽場上展現最佳狀態，也能將運動中養成的毅力與專注，延伸到學業與人生，勇於追求卓越。
金門田徑委員會也表示，隨著賽事進入倒數，金門田徑小將已蓄勢待發，期盼在「台中盃」舞台上突破自我、為家鄉爭光。
