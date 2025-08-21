開學在即...台東近20所學校難招聘老師 1國中「連22招」仍沒人來

開學即將到來，全國普遍代理、代課老師難招聘，台東縣截至昨天為止，國中小學共有17所35個職缺尚未招聘完成，其中延平鄉桃源國中數學科已辦理22招，仍乏人問津。學校不得不祭出誘因來吸引老師，就連「楊柳」颱風也成招募內容。教育處表示，會在開學前全力完成招聘作業。

教育處表示，距離開學還有1個多星期的時間，通常在開學前學校都會招到相關科系畢業的代理、代課教師，這個情況往年都有，不會影響學生的受教權，不用過度擔心。近年持續整建教師宿舍，配合中央法令，給予代理教師全薪資，逐年補實教師缺額，降低流動率。

點進教育處官網各級學校公告，幾乎是徵選代理教師訊息，有近20所國中小學校招不到代理、代課老師，甚至已有學校第22招，其他學校平均逾5次還找不到人。有學校表示，無人報名又或未達錄取標準，為維護學生受教權，若未達甄選標準，則不會錄取，仍會挑選合適教師來學校任教。

臉書社團「臺東縣教師徵才平台（非官方）」都有不少學校上網貼出五花八門的徵才誘因條件，包括有冷氣、有新宿舍、套房、交通便利、離超商近、不用擔心同事相處、學生乖巧好教、甚至還有學校連「楊柳」颱風也成招募內容，創意無限，目的就是希望能吸引老師。

一名校長表示，很難招聘到老師的原因，除了是受地理距離條件及生活機能環境影響，專業課別也會影響老師報名意願，畢竟有些課別較冷門，所以現在大多學校為了盡早招聘老師，大家都把最好的優勢條件說出來，不然真的沒人會來。

教育處表示，除興建較宿舍，也提通發放偏遠地區教師久任獎金，提高偏遠地區教師留任意願，另也實施無教師證教師支持計畫，提供無教師證的教師申請，計畫主旨為有教師證正式教師帶領無教師證的教師課程共備，穩定師資品質。

