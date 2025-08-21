竹女18班文組僅4班！校友醫嘆時代變遷 網揭一蹶不振關鍵點
在時代變遷下，許多學校的文組班級有日漸變少的趨勢。新竹女中校友、醫師徐嘉琪發文，驚訝於現在竹女一年級18班裡面，文組僅剩下2.5班，其他都是二或三類組，感嘆時代正在改變，也認為：「文組的減少也是一面映照教育與產業的鏡子」。
竹女校友，徐嘉琪醫師在Threads發文，表示近期聽到竹女新消息，現在一年級同樣收18個班級，但文組卻只剩下2.5個班，其他班級全是二、三類組，在她那個年代，文組有10到11個班，如此差異讓她驚嘆「真的差好多」。
徐嘉琪認為，時代真的在改變，家長與學生選擇反映社會價值走向，理組增加、文組減少的趨勢不只是升學變化，更是反映教育產業的現況。雖然文組日漸稀少，但它也等待被下一個時代看見，也好奇在以前年代，文理組的比例各是多少。
徐嘉琪最後更新資訊，竹女最近幾年文組班級數有變動，整體平均線是下降的，這兩年含語文資優班，「文組班級數是4班」、1班美術班和13班自然組，差距非常大。之所以出現0.5班，是因為語資班人數很少，只有15人左右。
此文一出，不少網友分享從前時代文理組的班級數，「我民國101年畢業，當時1班是語資班，2～8班一類組，9～10班二類組，11～16班三類組」、「我（104入學）的時候就沒分二、三類了，只分社會組跟自然組，社會組1～7、自然組8～17、18美術班」、「50年前的成功高中文理比例就是4:16」、「10年前分組的時候，理組就比文組多了3還4班，有點忘了」。
也有不少網友感嘆文組的劣勢，「文組除了慘還能更慘，許多工作都正在或即將被AI取代，例如最近有不少分享做翻譯直接被裁員」、「理工可以跨文組以後，明星學校文組開始一蹶不振」、「校內反應台灣產業需求，從來都是重理輕文」、「說實在的，理組碩士跨文組很容易，文組完全無法跨理組」。
