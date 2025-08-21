桃園平鎮國小明年動工 2029年招生

桃園市平鎮區南勢重劃區人口激增，連帶南勢國小面臨總量管制，無法容納新生，地方多年來爭取增設「平鎮國小」，確定落腳平鎮南京路旁文小3.3公頃用地。市府教育局昨預計明年上半年規畫設計及施工、2029年8月招生，將一併興建地下停車場解決交通問題。

桃園市桃園、中壢多區都有地方同名國小，但平鎮至今沒有「平鎮國小」，藍綠市議員黃敬平、陳韋曄及王珮毓、劉仁照等人都盼市府盡快推動興建平鎮國小與招生，配合地方發展妥善規畫地下停車場。

市議員王珮毓說，平鎮南勢地區含平南、金星、平安及南勢4里人口突破3.2萬人，南勢國小總量管制，連續10年每年無法入學新生超過100人，興建平鎮國小確有需求，也建議市府參考祥安國小規畫建置市民活動中心與學校活動中心，滿足地方需求。

市議員陳韋曄盼將來引進中央廚房使用，黃敬平則建議市府未來規畫地下停車場之外，也要納入規畫公托中心及幼兒園、里民活動中心需求。

市府教育局指出，為分散南勢國小新生總量管制，平鎮國小選定在南勢重劃區3.2公頃文小用地新建，預計明年上半年規畫設計及施工，總經費15億元；第一期將先規畫興建24班校舍，經費約10億元，預計2029年8月招收新生入學，第二期規畫完成全校總共36班，並興建地下停車場。

