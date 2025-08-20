印尼學生參訪國立溪高 兩校簽訂MOU教育交流從此開綠燈

印尼詩都阿佐第二穆罕默迪亞高中30多名學生和師長，今下午參訪國立溪湖高中，先講英文互相自我介紹，再玩哥倫布方塊摺紙增加熟悉度，最後走出會議室到校園巡禮，為短暫相聚畫下難忘句點。

詩都阿佐第二穆罕默迪亞高中學生到彰化縣，參訪國立彰化高中、縣立藝術高中，和國立溪湖高中，排在第三站的溪高由校長李明昭與第二穆罕默迪亞高中帶隊老師，簽署合作備忘錄並互贈紀念品，接著進行學生交流，溪高學生用英文介紹學校特色之後，20多名學生分組接待印尼學生。

張姓溪高學生表示，剛開始面對印尼學生，因自己英文不太好會緊張，印尼學生很親切，讓她覺得交流活動有趣又開心。賴姓學生說，事前準備PPT，跟同學討論的過程中增進溝通技巧，現在接待印尼學生，期盼簡報中的台灣美食及特色景點能留給對方美好印象。

大葉大學國際處陪同印尼師生拜訪彰化縣3所高中，大葉國際長柳源德說，印尼在台經濟文化辦事處知道有教育交流活動，請大葉協助辦理，於是安排特色不同的3所高中，讓印尼學生體驗各校的辦學亮點。

溪高校長李明昭表示，溪高預定10月27日到日本新榮高校進行第二次國際教育旅行，要去的學生志願接待印尼學生，增進外語能力和國際教育交流實務，當然他希望溪高和外國的學生都分辨台灣與中國各有特色，更期待溪高學生從跨國交流開拓視野，成為具備全球競爭力的青年人才。 國立溪湖高中學生和印尼詩都阿佐第二穆罕默迪亞高中學生分組自我介紹。記者簡慧珍／攝影

