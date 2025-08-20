勇闖美國政治圈！明道中學柯昱丞獲40萬圓夢基金 訪費城、見議員
明道中學高二學生柯昱丞獲選教育部首屆「青年百億海外圓夢基金計畫」，帶著40萬元獎金勇闖美國政治圈，在費城見到議長、市議員、州議員等；該校技術高中部應用英語科二年級杜艾佳也以「上菜啦！玩轉餐旅島」計畫提案脫穎而出，即將在10月中旬赴美國夏威夷州檀香山。
教育部首年推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，針對全國15至30歲青年，鼓勵青年拓展國際鍊結交流，帶動百工百業創新成長。
剛從美國費城回台的柯昱丞，是首批「青年百億海外圓夢基金計畫」海外翱翔組的獲選者，他剛回到台灣就向師長們分享在費城的見聞，以及當地特別的生活學習經驗，並將於9月初登上TEDxMingdaoHS的舞台，向大家分享。
杜艾佳也是「青年百億海外圓夢基金計畫」海外翱翔組的錄取者，她將赴夏威夷大學卡皮歐蘭尼社區學院與波利尼西亞文化中心，接受專業餐旅職能培訓與文化探索，深入觀光產業實務，拓展國際視野並強化職涯實力。
明道中學校友李若慈也獲此計畫海外圓夢組的獎金，今年6月到聖克里斯多福及尼維斯執行圓夢計劃；校友黃業棠則是圓夢計畫其中一組的帶領者，扮演引導青年學子的重要角色。
明道中學陳炤華校長表示，教育部首年推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，全球明道人高度參與，展現學校國際視野素養學習的成果，也展現中學教育對未來發展的續航力。相信透過獲選學生們在校園中的持續分享，能擴大計畫的影響力，持續發酵。
▪「你會用GPT做報告嗎」生成式AI闖入校園：大學生使用習慣調查
▪私立大學「程度差不多」排名有意義嗎？網點8老牌名校：看科系
▪北市幼兒園爆虐童 家長控：孩子遭綁雙手、逼吞食還塞進櫃子裡
▪繁星錄取被取消...台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄
▪9個月沒放假勤動筆不空想 她考一次就拚上國營事業死亡之組
▪青鳥發文「幫台大反核」惹怒同校生 開嗆小丑：憑什麼代表我
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言