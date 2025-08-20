勇闖美國政治圈！明道中學柯昱丞獲40萬圓夢基金 訪費城、見議員

明道中學高二學生柯昱丞獲選教育部首屆「青年百億海外圓夢基金計畫」，帶著40萬元獎金勇闖美國政治圈，在費城見到議長、市議員、州議員等；該校技術高中部應用英語科二年級杜艾佳也以「上菜啦！玩轉餐旅島」計畫提案脫穎而出，即將在10月中旬赴美國夏威夷州檀香山。

教育部首年推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，針對全國15至30歲青年，鼓勵青年拓展國際鍊結交流，帶動百工百業創新成長。

剛從美國費城回台的柯昱丞，是首批「青年百億海外圓夢基金計畫」海外翱翔組的獲選者，他剛回到台灣就向師長們分享在費城的見聞，以及當地特別的生活學習經驗，並將於9月初登上TEDxMingdaoHS的舞台，向大家分享。

杜艾佳也是「青年百億海外圓夢基金計畫」海外翱翔組的錄取者，她將赴夏威夷大學卡皮歐蘭尼社區學院與波利尼西亞文化中心，接受專業餐旅職能培訓與文化探索，深入觀光產業實務，拓展國際視野並強化職涯實力。

明道中學校友李若慈也獲此計畫海外圓夢組的獎金，今年6月到聖克里斯多福及尼維斯執行圓夢計劃；校友黃業棠則是圓夢計畫其中一組的帶領者，扮演引導青年學子的重要角色。

明道中學陳炤華校長表示，教育部首年推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，全球明道人高度參與，展現學校國際視野素養學習的成果，也展現中學教育對未來發展的續航力。相信透過獲選學生們在校園中的持續分享，能擴大計畫的影響力，持續發酵。 明道中學高二學生柯昱丞（左）分享在費城見聞。圖／柯昱丞提供

