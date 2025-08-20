日本沖繩興南中學參訪嘉市興華中學 深化台日教育交流
日本沖繩興南中學董事長我喜屋優、校長諸見里明、秘書長仲眞勝夫、副校長池間忠彦等一行人，昨天參訪嘉義市興華中學文化交流，受到興華董事長王崇旭、校長張家碩及師生歡迎。董事長王崇旭表示，此次交流除了聚焦在教育與文化外，更延伸至資訊科技領域，為台灣嘉義與日本沖繩搭建全新的教育合作與國際連結平台。
興華中學與興南中學自2022年即開展互動；去年12月，興華中學師生40人前往沖繩興南中學，與當地學生進行課堂體驗、文化交流，一同製作沖繩名物「炸丸子」。返台後，雙方學生持續透過英文線上聯繫，培養跨文化理解與深厚情誼。未來兩校將每年互派師生，並進一步拓展至教師專業交流、教學觀摩及遠距合作課程，建立長期且深層的教育夥伴關係。
參訪活動中校長諸見里明勉勵青年勇於挑戰、不懼失敗，強調未來社會需要兼具創新思維與跨文化理解的人才，國際交流正是開拓視野的重要契機。
興華校長張家碩也闡述教育理念，包括「五好心校園」（存好心、說好話、做好事、學好樣、讀好書）、「1人1才藝1體育1AI」的多元培育，及以「尊重、創新、卓越」為核心的辦學精神，為兩校深化交流奠定了良好基礎。
在張家碩推動下，興華中學也與日本九州的博多學園及旭文塾展開全新合作，共同推動「日本高中升學保證班」計畫，專門為小六升國中、有志赴日就讀高中的學生提供完整升學支持與指導。不僅結合日本在地教育資源與國際交流平台，也有助於推動興華中學科技教育與AI素養的發展，為學生開拓更多元的國際升學與發展新途徑。
董事長王崇旭表示，能與沖繩興南中學進行實質交流，對嘉義具有重大意義，不僅是校際交流的深化，更是嘉義與沖繩共同探索教育、文化、AI與產業未來發展的重要起點；透過持續合作，未來有望形成亞太區域地方城市教育與人才培育的合作典範。
執行董事郝鳳嗚表示，教育不僅是知識的傳承，更是培養健全人格與世界視野的關鍵。期盼這樣的交流能夠持續，讓更多學生成為承擔未來的棟樑。
