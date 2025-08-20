快訊

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

日本沖繩興南中學參訪嘉市興華中學 深化台日教育交流

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
日本沖繩興南中學董事長我喜屋優（前排左三）率校長等人參訪嘉義市興華中學，興華董事長王崇旭（前排左二）與校長張家碩（前排左一）教學團隊歡迎。圖／興華中學提供
日本沖繩興南中學董事長我喜屋優（前排左三）率校長等人參訪嘉義市興華中學，興華董事長王崇旭（前排左二）與校長張家碩（前排左一）教學團隊歡迎。圖／興華中學提供

日本沖繩興南中學董事長我喜屋優、校長諸見里明、秘書長仲眞勝夫、副校長池間忠彦等一行人，昨天參訪嘉義市興華中學文化交流，受到興華董事長王崇旭、校長張家碩及師生歡迎。董事長王崇旭表示，此次交流除了聚焦在教育與文化外，更延伸至資訊科技領域，為台灣嘉義與日本沖繩搭建全新的教育合作與國際連結平台。

興華中學與興南中學自2022年即開展互動；去年12月，興華中學師生40人前往沖繩興南中學，與當地學生進行課堂體驗、文化交流，一同製作沖繩名物「炸丸子」。返台後，雙方學生持續透過英文線上聯繫，培養跨文化理解與深厚情誼。未來兩校將每年互派師生，並進一步拓展至教師專業交流、教學觀摩及遠距合作課程，建立長期且深層的教育夥伴關係。

參訪活動中校長諸見里明勉勵青年勇於挑戰、不懼失敗，強調未來社會需要兼具創新思維與跨文化理解的人才，國際交流正是開拓視野的重要契機。

興華校長張家碩也闡述教育理念，包括「五好心校園」（存好心、說好話、做好事、學好樣、讀好書）、「1人1才藝1體育1AI」的多元培育，及以「尊重、創新、卓越」為核心的辦學精神，為兩校深化交流奠定了良好基礎。

在張家碩推動下，興華中學也與日本九州的博多學園及旭文塾展開全新合作，共同推動「日本高中升學保證班」計畫，專門為小六升國中、有志赴日就讀高中的學生提供完整升學支持與指導。不僅結合日本在地教育資源與國際交流平台，也有助於推動興華中學科技教育與AI素養的發展，為學生開拓更多元的國際升學與發展新途徑。

董事長王崇旭表示，能與沖繩興南中學進行實質交流，對嘉義具有重大意義，不僅是校際交流的深化，更是嘉義與沖繩共同探索教育、文化、AI與產業未來發展的重要起點；透過持續合作，未來有望形成亞太區域地方城市教育與人才培育的合作典範。

執行董事郝鳳嗚表示，教育不僅是知識的傳承，更是培養健全人格與世界視野的關鍵。期盼這樣的交流能夠持續，讓更多學生成為承擔未來的棟樑。

雙方董事長互相贈送紀念品，左為興華中學董事長王崇旭，右為沖繩興南中學董事長我喜屋優。圖／興華中學提供
雙方董事長互相贈送紀念品，左為興華中學董事長王崇旭，右為沖繩興南中學董事長我喜屋優。圖／興華中學提供
左起沖繩興南中學董事前田成隆、校長諸見里明、興南董事長我喜屋優、副校長池間忠彦以及秘書長仲眞勝夫，受邀參訪嘉義市興華中學。圖／興華中學提供
左起沖繩興南中學董事前田成隆、校長諸見里明、興南董事長我喜屋優、副校長池間忠彦以及秘書長仲眞勝夫，受邀參訪嘉義市興華中學。圖／興華中學提供
雙方董事長互相贈送紀念品，左為興華中學董事長王崇旭，右為沖繩興南中學董事長我喜屋優。圖／興華中學提供
雙方董事長互相贈送紀念品，左為興華中學董事長王崇旭，右為沖繩興南中學董事長我喜屋優。圖／興華中學提供

沖繩 日本 嘉義

延伸閱讀

九月起大阪住宿稅調高！ 2025~2026玩這些日本縣市住宿變貴了

漫遊日本四國老街！ 愛媛大洲復古街道、古董藝品 讓你一秒穿越

睽違5年！ 霹靂「東離劍遊紀」特展雲林開展 首日就迎日本粉絲

日本派大型無人機監控釣魚島 向北京展現強硬態度

相關新聞

學生拒填性別、父母資訊！資料蒐集變敏感 爭議多為「這樣態」

大理高中新生調查表內容逾越行政中立引熱議，而個資法上路後，隱私權也受到重視，教育現場也受到不小挑戰，有學生不願填寫父母資...

兒少網路安全調查 兒盟：5成8青少年愛用AI 6成不查證資訊真偽

當代兒少是「數位原住民」還是「數位難民」？兒福聯盟今發布「2025年台灣兒少網路安全調查」指出，高達84.6%青少年每天...

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

開學將至各校陸續在迎接新生入學，北市大理高中被爆出自我介紹表疑要求學生填寫政治立場、宗教傾向等隱私問題，家長不滿認為逾越...

偏鄉最強4女力！台南東原國中舉重隊奪總統盃團體冠軍

台南市東原國中是國內舉重的搖籃，學生莊佳妡、周庭羽、張矞寗、林旻儀參加甫落幕的全國總統盃舉重錦標賽，不僅奪得2金1銀，更...

全台首座公立雙語完全學校啟用 迎接沙崙智慧綠能科學城大發展

全台第一所含括幼兒園至高中的雙語公立學校台南市立沙崙國際高中今天落成啟用。教育署副署長戴淑芬表示，這所學校的雙語課程設計...

國小學童參觀派出所 看到警犬訓練有素助查毒很佩服

暑假期間，台中市東勢區石城國小辦理戶外教學「生活課程-認識社區」活動，老師日前帶領小學生到轄區石城派出所參訪，學童們首次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。