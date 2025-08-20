快訊

「薪情」不一樣？傳捨800萬年薪接黨職 徐國勇：以前當律師賺更多

一次就過！北宜高鐵今通過環評大會

聽新聞
0:00 / 0:00

偏鄉最強4女力！台南東原國中舉重隊奪總統盃團體冠軍

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市東原國中舉重隊4名女將周庭羽（左起）、林旻儀、莊佳妡、張矞寗參加全國總統盃舉重錦標賽奪得國女組團體冠軍。圖／東元國中提供
台南市東原國中舉重隊4名女將周庭羽（左起）、林旻儀、莊佳妡、張矞寗參加全國總統盃舉重錦標賽奪得國女組團體冠軍。圖／東元國中提供

台南市東原國中是國內舉重的搖籃，學生莊佳妡、周庭羽、張矞寗、林旻儀參加甫落幕的全國總統盃舉重錦標賽，不僅奪得2金1銀，更獲得國女組團體冠軍。教練曾上源表示，莊佳妡、周庭羽今年4月分別在全國原住民運動會及全中運摘冠，賽後又自律努力練習，才能在總統盃舉重錦標賽再奪2金，連戰皆捷。

18日才落幕的總統盃舉重錦標賽，莊佳妡在國女組63公斤級摘冠，周庭羽則是國女組69公斤冠軍，張矞寗在58公斤級摘銀。林旻儀雖然沒有奪牌，但比賽成績也在水平之上。

曾上源說，今年升國三的莊佳妡來自阿里山鄒族部落，家族成員的運動細胞活躍，姑姑、表姊都是柔道選手。她練習舉重兩年，優點是瞬間爆發力。莊佳妡4月初參加全國原住民運動會，也是她人生首場全國性比賽，以抓舉跟挺舉總和147公斤，比第二名超出17公斤，勇奪青少女64公斤級冠軍。這次總統盃國女組63公斤奪冠分數是159分，比第二名多22公斤，更比高女組63公斤級的冠軍分數還高，相當不容易。

下個月升高一的周庭羽練習舉重3年，一、二年級沒有拿過金牌，教練們研判她的手臂力量不足，導致力量集中度差，上挺無法一氣呵成。，今年4月全中運，周庭羽似乎開了竅，參加國女組64公斤級，抓舉66、挺舉88總和154公斤，破大會記錄。這次總統盃維持水平，國女組69公斤級，一口氣打敗10名選手，拿到今年第2面金牌。

國三生張矞寗自幼學習武術，運動細胞強，柔軟度高，升上國中後改練舉重。今年全中運國女組55公斤獲得第3名。她這次參加總統盃遇到勁敵，與另名選手在2、3名之間較量。教練曾上源認為張矞寗在抓舉能力較弱，維持安全水平即可，力量則全放在挺舉部分，透過穩扎穩打方式，第二把用85公斤超越第2名，第3把用90公斤順利拿到銀牌。

東原國中雖位處偏鄉、訓練資源有限，但專任運動教練曾上源長年紮根基層，建立起東原國中、白河商工、嘉義大學「十年一貫」的培訓體系，讓學生得以持續累積實力、逐步站上全國舞台。

周庭 運動 教練

延伸閱讀

凱基金控運動夏令營 邀中華開發基金會獎助國手當教練帶員工動起來

舉重／降體重備戰世錦賽 郭婞淳笑談：不能吃東西容易生氣

舉重／郭婞淳返58公斤級備戰世錦賽 談婉拒運動部長原因

首屆總統盃3x3籃球賽總獎金178萬 宜蘭東區賽吸引百隊較勁期彩可期　

相關新聞

學生拒填性別、父母資訊！資料蒐集變敏感 爭議多為「這樣態」

大理高中新生調查表內容逾越行政中立引熱議，而個資法上路後，隱私權也受到重視，教育現場也受到不小挑戰，有學生不願填寫父母資...

兒少網路安全調查 兒盟：5成8青少年愛用AI 6成不查證資訊真偽

當代兒少是「數位原住民」還是「數位難民」？兒福聯盟今發布「2025年台灣兒少網路安全調查」指出，高達84.6%青少年每天...

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

開學將至各校陸續在迎接新生入學，北市大理高中被爆出自我介紹表疑要求學生填寫政治立場、宗教傾向等隱私問題，家長不滿認為逾越...

偏鄉最強4女力！台南東原國中舉重隊奪總統盃團體冠軍

台南市東原國中是國內舉重的搖籃，學生莊佳妡、周庭羽、張矞寗、林旻儀參加甫落幕的全國總統盃舉重錦標賽，不僅奪得2金1銀，更...

全台首座公立雙語完全學校啟用 迎接沙崙智慧綠能科學城大發展

全台第一所含括幼兒園至高中的雙語公立學校台南市立沙崙國際高中今天落成啟用。教育署副署長戴淑芬表示，這所學校的雙語課程設計...

國小學童參觀派出所 看到警犬訓練有素助查毒很佩服

暑假期間，台中市東勢區石城國小辦理戶外教學「生活課程-認識社區」活動，老師日前帶領小學生到轄區石城派出所參訪，學童們首次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。