偏鄉最強4女力！台南東原國中舉重隊奪總統盃團體冠軍

台南市東原國中是國內舉重的搖籃，學生莊佳妡、周庭羽、張矞寗、林旻儀參加甫落幕的全國總統盃舉重錦標賽，不僅奪得2金1銀，更獲得國女組團體冠軍。教練曾上源表示，莊佳妡、周庭羽今年4月分別在全國原住民運動會及全中運摘冠，賽後又自律努力練習，才能在總統盃舉重錦標賽再奪2金，連戰皆捷。

18日才落幕的總統盃舉重錦標賽，莊佳妡在國女組63公斤級摘冠，周庭羽則是國女組69公斤冠軍，張矞寗在58公斤級摘銀。林旻儀雖然沒有奪牌，但比賽成績也在水平之上。

曾上源說，今年升國三的莊佳妡來自阿里山鄒族部落，家族成員的運動細胞活躍，姑姑、表姊都是柔道選手。她練習舉重兩年，優點是瞬間爆發力。莊佳妡4月初參加全國原住民運動會，也是她人生首場全國性比賽，以抓舉跟挺舉總和147公斤，比第二名超出17公斤，勇奪青少女64公斤級冠軍。這次總統盃國女組63公斤奪冠分數是159分，比第二名多22公斤，更比高女組63公斤級的冠軍分數還高，相當不容易。

下個月升高一的周庭羽練習舉重3年，一、二年級沒有拿過金牌，教練們研判她的手臂力量不足，導致力量集中度差，上挺無法一氣呵成。，今年4月全中運，周庭羽似乎開了竅，參加國女組64公斤級，抓舉66、挺舉88總和154公斤，破大會記錄。這次總統盃維持水平，國女組69公斤級，一口氣打敗10名選手，拿到今年第2面金牌。

國三生張矞寗自幼學習武術，運動細胞強，柔軟度高，升上國中後改練舉重。今年全中運國女組55公斤獲得第3名。她這次參加總統盃遇到勁敵，與另名選手在2、3名之間較量。教練曾上源認為張矞寗在抓舉能力較弱，維持安全水平即可，力量則全放在挺舉部分，透過穩扎穩打方式，第二把用85公斤超越第2名，第3把用90公斤順利拿到銀牌。

東原國中雖位處偏鄉、訓練資源有限，但專任運動教練曾上源長年紮根基層，建立起東原國中、白河商工、嘉義大學「十年一貫」的培訓體系，讓學生得以持續累積實力、逐步站上全國舞台。

