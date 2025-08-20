兒少網路安全調查 兒盟：5成8青少年愛用AI 6成不查證資訊真偽

當代兒少是「數位原住民」還是「數位難民」？兒福聯盟今發布「2025年台灣兒少網路安全調查」指出，高達84.6%青少年每天使用社群媒體，其中13.6%陷入沉迷狀態。令人憂心的是，青少年性影像外流比率明顯上升，8.7%表示自己或同學曾外流個人性影像。此外，有2成高頻率地使用生成式AI，但僅39.4%會查證AI資訊真偽，反映出青少年的數位隱私在AI世界中毫無保障。

兒福聯盟針對全台6000多名國、高中生進行問卷調查。調查結果指出，台灣青少年對社群媒體的依賴程度極高，每日使用者的比率高達84.6％，有「社群媒體沉迷」的比率為13.6％。

據衛福部統計，涉及拍攝、製作兒少性影像的案件，近年通報數量持續攀升，從2017年的581件，到2024年更突破3104件，短短7年成長超過5倍。兒盟調查也顯示，6％表示自己曾收到同學或朋友被散布的性影像，6.8％表示認識的同學曾收到這類影像；若合併來看，11.6％的受訪者表示自己或同學曾收到過同學或朋友的性影像，比率較2023年調查的9.7％增加。

外流方面，2.2％坦言曾將自己的性影像傳給網友，7％表示認識的同學有過此行為，合併來看，自己或同學曾外流個人性影像的比率高達8.7％，同樣較2023年的5.2％高，顯示青少年性影像外流情況有惡化趨勢，且實際被害人數恐遠高於官方通報。

兒盟進一步分析，青少年每增加一個年級，自己外流性影像的機率提升19.6％；男性的外流機率比女性高出84.6％，社群媒體沉迷者更是顯著高風險因子，其外流性影像的機率比無此情形者高出5倍多。

新興的生成式AI技術也為青少年帶來新挑戰。兒盟調查顯示，58.4%青少年至少每周使用一次生成式AI，20.9%至少每天使用一次。大部分學生使用AI在查找資資料，占75.5％、輔助完成作業或報告占49.7％、翻譯48.2％、資料摘要整理36％、製作圖片或影像30.8％，照抄AI答案來完成學校作業12.7%；此外，也有不少人用於情緒支持，如請AI陪聊天或給予情緒支持28.2％、給人生意義或建議16.7％。

但在安全與媒體素養方面，僅39.4％青少年表示會「經常或總是」查證AI提供的資訊真偽；有40％從未或僅偶爾注意到避免將個資與隱私資料上傳；僅13.1％表示經常或總是在解決問題時高度依賴AI。

兒盟與多個民團、學者專家組成民間兒少法修法聯盟，呼籲政府在「兒童及少年福利與權利保障法」中增列「兒少傳播權益與個資隱私維護」專章，跟上國際潮流與立法趨勢，增設各項兒少網路安全強化機制。適逢開學前夕，兒盟也建議教育部在「中小學生數位教學指引」增加AI相關教案，家長也同樣關鍵，由學校、家長共同引導兒少安全使用數位產品。 兒福聯盟今發布「2025年台灣兒少網路安全調查」指出，84.6%青少年每天使用社群媒體，其中13.6%陷入沉迷狀態。圖／AI生成

