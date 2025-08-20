全台首座公立雙語完全學校啟用 迎接沙崙智慧綠能科學城大發展

全台第一所含括幼兒園至高中的雙語公立學校台南市立沙崙國際高中今天落成啟用。教育署副署長戴淑芬表示，這所學校的雙語課程設計發揮得淋漓盡致，歡迎來就讀。市長黃偉哲說，這所充滿熱忱的新學校將為沙崙智慧綠能科技園區提供高品質教育環境，課程設計結合科普及雙語，與國際接軌，培育學生綻放光彩。

黃偉哲表示，台南市積極推動科技發展，重視人才培育，在沙崙智慧綠能科學城發展脈絡下，結合行政院大南方新矽谷推動方案，成立一所能滿足各階段教育需求的國際化學校。他感謝中央投入7億多元，加上市議會的支持，耗資總經費約9.65億元，打造這座具前瞻性及符合智慧綠能科學城理念的鑽石級綠建築校園。另，學校的師資與軟體也都是一時之選，為學生打造具科學觀的國際化學校，透過師長及家長會的同心協力，將培育出優質學生。

地方多位里長表示，欣喜見到沙崙國際高中啟用，未來沙崙是國家科技的產業重心，人口會愈來愈多，以現有校地未來可能不敷需求，目前正由立委王定宇與市府努力，希望未來利用附近另處小學用地，設置國小部及幼兒園，滿足需求。王定宇今天出席落成典禮，也要求教育部國教署能依進度執行。教育部也表示，未來會視需求做規畫。

教育局長鄭新輝表示，沙崙國際高中是台南市推動雙語K-12教學的示範學校，學校的設立是為了回應在地人口成長與國際人才子女的就學需求，更肩負著構建台南移居、宜居環境的重任。今日落成啟用也是開創國際教育體制、引領雙語課程實施的重要里程碑。

校長黃詞凰表示，籌備過程中需面對緊湊期程、工程進度、學生來源及不同學制共處的挑戰，但在市府團隊及各界支持下順利完成。學校以「雙語國際、科技創新、人文永續」為願景，推動雙語教育、培養具全球視野的人才。

沙崙國際高中包含幼兒園、小學、國中與高中，目前幼兒園、國中、高中都招滿。校舍建築導入鑽石級綠建築標準，榮獲 2025 年「國家卓越建設獎－最佳規畫設計類卓越獎」。 全台第一所含括幼兒園至高中的雙語公立學校台南市立沙崙國際高中，今天落成啟用。記者鄭惠仁／攝影

