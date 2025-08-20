學生拒填性別、父母資訊！資料蒐集變敏感 爭議多為「這樣態」
大理高中新生調查表內容逾越行政中立引熱議，而個資法上路後，隱私權也受到重視，教育現場也受到不小挑戰，有學生不願填寫父母資訊、性別等，不影響校務運作下都會尊重，有校長建議建立統一格式。教育局表示，規畫新生資料有既定文件要點，爭議較少，多數是老師課程需求自行製作的表格，會再提醒學校留意。
隨著「個資法」上路後個人隱私逐漸受到重視，學校對於蒐集資料前大多也都會先說明使用目的，多數都有公版制式的表格俗稱「AB表」，包含基本資料、緊急聯絡方式，雖有一些讀書頻率、興趣等但這些不會強迫學生填寫，避免讓學生感到被貼標籤、歧視，但隨著社會開放，還是會出現零星爭議個案。
有校長分享，基本資料內容大多是會影響學生權益相關，有些東西若學生會忌諱，再不影響行政作業困難情況下，基本上都會尊重學生意願，例如有學生是隔代教養與祖父母生活，不想填寫父母基本資料，學校也會尊重。
該校長說，但先前就有遇過學生不會勾選生理性別引發爭議，後續也在表格加入「生理男」、「生理女」避免，他認為，教育局應訂立統一表格，並滾動檢討，避免學校表格不一，讓學生家長有誤解。
教育局主秘鍾德馨說，個資法上路後大眾對部分議題更加敏感和在意，學校一般在學務行政系統中，只會保留最基本的學生資料如生日、身分證字號、緊急聯絡人資料，都是基於學校運作和教育過程需要，其他資料原則上不會強制學生填寫。
鍾德馨表示，學校行政端在規畫新生資料，已有既定文件要點，並有行政人員把關，老師們也普遍知道這些操作原則，但部份老師因課程需要可能會自行設計表格讓學生填寫，多數爭議也會發生在這一塊上，會提醒學校適時與老師溝通，避免爭議再度發生。
▪「你會用GPT做報告嗎」生成式AI闖入校園：大學生使用習慣調查
▪私立大學「程度差不多」排名有意義嗎？網點8老牌名校：看科系
▪北市幼兒園爆虐童 家長控：孩子遭綁雙手、逼吞食還塞進櫃子裡
▪繁星錄取被取消...台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄
▪9個月沒放假勤動筆不空想 她考一次就拚上國營事業死亡之組
▪青鳥發文「幫台大反核」惹怒同校生 開嗆小丑：憑什麼代表我
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言