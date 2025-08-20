快訊

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

陳曉與「神鵰」郭芙瘋傳領證 毛曉彤工作室聲明出爐

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

國小學童參觀派出所 看到警犬訓練有素助查毒很佩服

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市東勢區石城國小辦理戶外教學「生活課程-認識社區」活動，老師帶領小學生到轄區石城派出所參訪。圖／警方提供
台中市東勢區石城國小辦理戶外教學「生活課程-認識社區」活動，老師帶領小學生到轄區石城派出所參訪。圖／警方提供

暑假期間，台中市東勢區石城國小辦理戶外教學「生活課程-認識社區」活動，老師日前帶領小學生到轄區石城派出所參訪，學童們首次看到警犬訓練有素，可協助警方查緝毒品都很佩服，一名學童說，現在終於知道「狗鼻子」是稱讚的話。

東勢區石城國小辦理戶外教學「生活課程-認識社區」活動，老師帶領小學生到轄區石城派出所參訪；透過實際體驗及員警現場解說，讓老師及小朋友更加了解警察勤務方式及工作內容。

石城派出所長林恒生與志工團隊接待學童，由台中市警察局警犬隊宣導毒品的種類及示範警犬如何以敏銳的嗅覺查緝毒品，所長解說警察勤務方式及執勤內容，讓學童初步了解警察叔叔們的工作及介紹執勤時所穿著的反光背心、指揮棒、防彈衣、防彈頭盔、防彈盾牌、手銬及巡邏汽、機車等裝備。

另宣導詐騙手法及165反詐騙專線，發放詐騙宣導文宣，請學童帶回家中給家長及長輩了解近期詐騙樣態，防止民眾遭詐騙，保護民眾財產安全。

學童首次看見警犬、防彈衣與巡邏車等各項警用裝備，興奮輪流穿上警察執勤所著的反光背心與警犬拍照留念。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市東勢區石城國小辦理戶外教學「生活課程-認識社區」活動，老師帶領小學生到轄區石城派出所參訪。圖／警方提供
台中市東勢區石城國小辦理戶外教學「生活課程-認識社區」活動，老師帶領小學生到轄區石城派出所參訪。圖／警方提供

詐騙 警犬 警察

延伸閱讀

台南男涉毒駕闖紅燈…乘客上半身還探出窗外 警攔截圍捕送辦

退休警官經過郵局見一幕頓生警覺 立呼昔日戰友馳援逮2車手

警犬值勤中「老是用鼻子看人」被嫌太驕傲 領犬員無奈解釋了：天生的

警犬進入職業倦怠期「連吃飯都沒力」 領犬員給出情緒價值秒變吸塵器嗑光

相關新聞

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

開學將至各校陸續在迎接新生入學，北市大理高中被爆出自我介紹表疑要求學生填寫政治立場、宗教傾向等隱私問題，家長不滿認為逾越...

國小學童參觀派出所 看到警犬訓練有素助查毒很佩服

暑假期間，台中市東勢區石城國小辦理戶外教學「生活課程-認識社區」活動，老師日前帶領小學生到轄區石城派出所參訪，學童們首次...

從AI到寫作 雲林永年中學營隊培養跨域人才

雲林永年中學日前邀請聯合報教育事業部舉辦中、英文五大營隊，教務主任李梅湘在成果發表會提醒同學：「師父引進門，修行在個人」...

學習情緒管理 正義中學暑期為國一生開課如何妥善面對壓力

高雄正義中學開風氣之先，暑假期間為國一學生開辦「社會情緒學習（SEL）」課程，引導他們學習認識自己的情緒，如何妥善面對壓...

竹縣六家國小球隊澎湖比賽6人疑食物中毒棄賽 衛生局採檢化驗中

新竹縣六家國小棒球隊赴澎湖，參加「菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽」，在3戰全勝取得晉級複賽資格，不料，昨晚傳出至少6名隊員...

新北約9萬名幼生 侯友宜宣示在幼兒園試辦AI照護系統

新北市教育局今辦114學年度公私立幼兒園園長會議，市長侯友宜說，新北約有9萬位幼生，自2019年起已連續6年投入逾7億改...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。