國小學童參觀派出所 看到警犬訓練有素助查毒很佩服

暑假期間，台中市東勢區石城國小辦理戶外教學「生活課程-認識社區」活動，老師日前帶領小學生到轄區石城派出所參訪，學童們首次看到警犬訓練有素，可協助警方查緝毒品都很佩服，一名學童說，現在終於知道「狗鼻子」是稱讚的話。

東勢區石城國小辦理戶外教學「生活課程-認識社區」活動，老師帶領小學生到轄區石城派出所參訪；透過實際體驗及員警現場解說，讓老師及小朋友更加了解警察勤務方式及工作內容。

石城派出所長林恒生與志工團隊接待學童，由台中市警察局警犬隊宣導毒品的種類及示範警犬如何以敏銳的嗅覺查緝毒品，所長解說警察勤務方式及執勤內容，讓學童初步了解警察叔叔們的工作及介紹執勤時所穿著的反光背心、指揮棒、防彈衣、防彈頭盔、防彈盾牌、手銬及巡邏汽、機車等裝備。

另宣導詐騙手法及165反詐騙專線，發放詐騙宣導文宣，請學童帶回家中給家長及長輩了解近期詐騙樣態，防止民眾遭詐騙，保護民眾財產安全。

學童首次看見警犬、防彈衣與巡邏車等各項警用裝備，興奮輪流穿上警察執勤所著的反光背心與警犬拍照留念。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市東勢區石城國小辦理戶外教學「生活課程-認識社區」活動，老師帶領小學生到轄區石城派出所參訪。圖／警方提供

