新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

開學將至各校陸續在迎接新生入學，北市大理高中被爆出自我介紹表疑要求學生填寫政治立場、宗教傾向等隱私問題，家長不滿認為逾越隱私權，議員也質疑違反行政中立及比例原則；校方表示，該表格是一名老師為教學需求設計，並非學校統一表格，已要求老師暫停發放並回收表格銷毀，後續也會加強宣導。

一名家長投訴，學校在新生訓練時候，發放一張新生自我介紹表，裡頭除了基本的姓名、座號外，竟然還要求填寫政治立場、經濟立場等資訊，讓家長質疑已逾越隱私權，更有可能導致學生被標籤化，認為填寫此表格並不妥當，且裡頭的選項平均也只有3、4個，設計上也過於主觀意識。

資深校長也直言，學校通常都有固定公版格式，主要用於發生緊急狀況可以第一時間聯絡到學生家屬使用，其餘未涉及相關權益資料其實不會強逼學生填寫，但看了這份表格，確實已逾越調查必要性，就算是老師班級經營或課堂所需都不應該問學生政治傾向等較敏感問題。

議員劉耀仁質疑，學校屬公共教育機構應維持政治中立，且高中正值自我認同與民主理解萌芽階段，應提供多元思辨與對話空間，避免將學生過早畫入特定政治立場；人民也有信仰或不信仰自由意志，任何人不得干涉，該調查與學校行政、學習輔導必要性關聯薄弱，已逾越正當教育目的。

劉耀仁指出，宗教與政治立場雖未列入「個資法」第6條「特種個資」，但仍屬個資，學校蒐集應符合比例原則，並告知當事人使用目的與原由，要求校方應立即收回表件銷毀，教育局也應清查各校是否有違反情形，並訂立作業標準，避免教育現場再發生類似情形。

大理高中校長陳政翊表示，該表格是學校高一一位公民老師因教學需求而設計發法讓學生填寫，經他了解，老師認為課堂上會討論到許多有立場的現代議題，即使努力保持中立還是會有小火花出現，今年首次嘗試先了解學生方向，在課堂上盡量避免觸碰「紅線」。

陳政翊說，雖然老師是出於善意，但他認為這份表格還是不太妥當，不見得每個人都可以接受第一時間就被問這些事，不管有無匿名可能都會讓學生有壓力，已先要求老師暫停發放，目前已有兩個班級拿到也會回收表格，會再和老師加強溝通宣導，避免類似情況再發生。 北市大理高中被爆出自我介紹表疑要求學生填寫政治立場、宗教傾向等隱私問題，家長不滿認為逾越隱私權，議員也質疑違反行政中立及比例原則，校方解釋，是老師自行設計，已要求回收銷毀。翻攝畫面

