從AI到寫作 雲林永年中學營隊培養跨域人才

雲林永年中學日前邀請聯合報教育事業部舉辦中、英文五大營隊，教務主任李梅湘在成果發表會提醒同學：「師父引進門，修行在個人」，營隊結束後要帶著成果繼續前行。

今年暑假，永年中學舉辦國一「文學跨域科技人文營」、國二「AI賦能核心素養探索營」、國三「會考寫作實戰營」。國一和班學生王右辰說上課內容很有趣，老師導讀《好讀》周報報導「太空是什麼味道？」、「怪怪屋」等文章，不僅引發他對世界的興趣，也期待明年的營隊。國二愛班許寧芯則表示，最大的收穫是學會辨識AI生成訊息的真偽，必須結合網路實例後整理成自己觀點；他也在課程中發現辯論的樂趣，未來希望持續深耕。

國一義班林旻鴻則感受到「團體合作」的重要，以前習慣獨自完成海報，如今必須合作製作電子報，每個人都需調整角色並被重視。

李梅湘也指出，偏鄉學生人數少且多為獨生子女，更需要透過合作學習說服與妥協，這正是成長必修課。

高中部則規畫全英文課程，包括「AI世代．邁向國際」青年外交美語營與英語主播營。高二孝班廖巧鈞分享，最大的挑戰是開口說英文，每當她猶豫時，老師總在旁鼓勵，讓她逐漸建立口說信心。

少子化衝擊下，不少學校面臨減班，但永年學生數在三年間從507人翻倍至1050人。校長王安順表示，除了延續他十多年前留下的好口碑，他回任後更透過「與家長、學生有約」直接傾聽問題，並承諾能解決的必定處理，無解也會坦承說明。他相信公開透明的態度，凝聚了學生向心力，也讓家長更放心將孩子交給永年。 高中部學生也在成果發表會會場張貼海報。圖／教育事業部 丹娜絲颱風日前帶來的強風暴雨，也被永年學生搬上舞台。圖／教育事業部 永年中學高一學生介紹在地旅遊景點。圖／教育事業部 高中部學生也在成果發表會會場張貼海報。圖／教育事業部

