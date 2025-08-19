快訊

「師大女足案」計畫主持人陳忠慶停聘3年 逼學生繳回受試費爭議送檢調

米其林直播留言區網友暴動狂刷帥 侯布雄副主廚人氣狂飆

「零日攻擊」導演遭控拿補助2872萬難驗核 勞動部年初就認有問題

聽新聞
0:00 / 0:00

從AI到寫作 雲林永年中學營隊培養跨域人才

聯合報／ 教育事業部
高二師生大合照。圖／教育事業部
高二師生大合照。圖／教育事業部

雲林永年中學日前邀請聯合報教育事業部舉辦中、英文五大營隊，教務主任李梅湘在成果發表會提醒同學：「師父引進門，修行在個人」，營隊結束後要帶著成果繼續前行。

今年暑假，永年中學舉辦國一「文學跨域科技人文營」、國二「AI賦能核心素養探索營」、國三「會考寫作實戰營」。國一和班學生王右辰說上課內容很有趣，老師導讀《好讀》周報報導「太空是什麼味道？」、「怪怪屋」等文章，不僅引發他對世界的興趣，也期待明年的營隊。國二愛班許寧芯則表示，最大的收穫是學會辨識AI生成訊息的真偽，必須結合網路實例後整理成自己觀點；他也在課程中發現辯論的樂趣，未來希望持續深耕。

國一義班林旻鴻則感受到「團體合作」的重要，以前習慣獨自完成海報，如今必須合作製作電子報，每個人都需調整角色並被重視。

李梅湘也指出，偏鄉學生人數少且多為獨生子女，更需要透過合作學習說服與妥協，這正是成長必修課。

高中部則規畫全英文課程，包括「AI世代．邁向國際」青年外交美語營與英語主播營。高二孝班廖巧鈞分享，最大的挑戰是開口說英文，每當她猶豫時，老師總在旁鼓勵，讓她逐漸建立口說信心。

少子化衝擊下，不少學校面臨減班，但永年學生數在三年間從507人翻倍至1050人。校長王安順表示，除了延續他十多年前留下的好口碑，他回任後更透過「與家長、學生有約」直接傾聽問題，並承諾能解決的必定處理，無解也會坦承說明。他相信公開透明的態度，凝聚了學生向心力，也讓家長更放心將孩子交給永年。

高中部學生也在成果發表會會場張貼海報。圖／教育事業部
高中部學生也在成果發表會會場張貼海報。圖／教育事業部
丹娜絲颱風日前帶來的強風暴雨，也被永年學生搬上舞台。圖／教育事業部
丹娜絲颱風日前帶來的強風暴雨，也被永年學生搬上舞台。圖／教育事業部
永年中學高一學生介紹在地旅遊景點。圖／教育事業部
永年中學高一學生介紹在地旅遊景點。圖／教育事業部
高中部學生也在成果發表會會場張貼海報。圖／教育事業部
高中部學生也在成果發表會會場張貼海報。圖／教育事業部

英文 太空

延伸閱讀

台塑Formosa科學探索營開課 雲林40學子做中學

雲林睽違20年再辦全運會 三工藝大師操刀紀念獎座

祈求全運會在雲林平安順利 張麗善親迎5廟神明駐駕體育場坐鎮

影／新竹縣國中寫作班邁入第三年 培養學生多元閱讀素養

相關新聞

竹縣六家國小球隊澎湖比賽6人疑食物中毒棄賽 衛生局採檢化驗中

新竹縣六家國小棒球隊赴澎湖，參加「菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽」，在3戰全勝取得晉級複賽資格，不料，昨晚傳出至少6名隊員...

從AI到寫作 雲林永年中學營隊培養跨域人才

雲林永年中學日前邀請聯合報教育事業部舉辦中、英文五大營隊，教務主任李梅湘在成果發表會提醒同學：「師父引進門，修行在個人」...

學習情緒管理 正義中學暑期為國一生開課如何妥善面對壓力

高雄正義中學開風氣之先，暑假期間為國一學生開辦「社會情緒學習（SEL）」課程，引導他們學習認識自己的情緒，如何妥善面對壓...

新北約9萬名幼生 侯友宜宣示在幼兒園試辦AI照護系統

新北市教育局今辦114學年度公私立幼兒園園長會議，市長侯友宜說，新北約有9萬位幼生，自2019年起已連續6年投入逾7億改...

六家國小菊島盃3連勝卻疑食物中毒棄賽 竹縣府說話了

為期6天的「2025菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽」15日下午在澎湖熱血開打，新竹縣六家國小「三戰全勝」，成功取得晉級複賽...

日本本庄高等學院與南一中學術交流 跨國河川生態調查

日本早稻田大學附屬本庄高等學院河川調查隊每年做河川調查，並將成果出版成冊。今年暑假，該校攜帶最新出版的成果書來台，並與南...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。