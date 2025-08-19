學習情緒管理 正義中學暑期為國一生開課如何妥善面對壓力

高雄正義中學開風氣之先，暑假期間為國一學生開辦「社會情緒學習（SEL）」課程，引導他們學習認識自己的情緒，如何妥善面對壓力等，結果上課內容連教職員也覺得很受益，校方表示，未來也考慮讓家長參與相關課程。

教育部為實踐「健康臺灣」願景，在今年2月頒布「幸福教育、健康臺灣 幸福學校、師生共好：教育部社會情緒學習中長程計畫第一期五年計畫(114年至118年)」正式推動SEL，因此在今年7月9至10的日全國教育局長會議中，第一天的中心議題之一，就是以SEL為主題，邀請國家教育研究院、縣市政府代表、國民小學、國民中學及高級中學分享推動經驗，體現社會情緒學習就在日常生活之中，從小構築情緒軟實力，培養更具韌性及健康的下一代。

正義中學掌握脈動，這個暑假就和聯合報教育事業部合作，為國一生首次開辦4周共8堂的SEL課程，營隊的老師多具有護理及心理諮商背景，課程從信任、安全感開始，不同的課程中會運用色彩、精油、面具、個人及集體創作等，逐步從認識情緒，理解情緒的價值及情感的多樣性，從色彩找出隱藏的自我，學習同理、分享感受及溝通等。

正義中學教務主任余慕貞指出，校方原本就有為國三同學開SEL課，主要是考量學生要同時面對會考及青春期，壓力較大。但近些年老師們都感受到，因為手機、平板的重度使用，學生外出活動變少，導致人際變窄、社交能力不足，因此決定讓也正面臨國小到國中這個重大轉變的國一生開始接觸SEL課程。

余慕貞說，這次上課的不只是學生，多位教職員、老師也參與，覺得很受用，因為有好的情緒管理，才可能人做好管理工作。所以校方有考慮，未來也邀請國一生的家長參加相關課程，因為家長很多其實也因孩子的課業承受極大壓力，也很需要學習情緒及壓力管理。

聯合報SEL課程的老師說明，社會情緒學習（SEL）是幫助學生發展核心生活技能的關鍵，特別是在情緒管理、自我認識、人際關係與問題解決上。青少年正處於情緒波動與自我探索的階段，SEL能讓他們學會如何識別與表達情緒，增強自信心與同理心，從而改善人際關係與學校適應能力。具備良好的社會情緒能力，學生能更有效地應對壓力、挑戰，並在挫折中保持積極心態。研究顯示，SEL不僅提升學業表現，還能減少負面行為，幫助學生為未來的生活和職場挑戰做好準備。 學生展示畫好的面具。圖／教育事業部 學生正在彩繪面具。圖／教育事業部 學生展示畫好的面具。圖／教育事業部 學生畫面具。圖／教育事業部

