竹縣六家國小球隊澎湖比賽6人疑食物中毒棄賽 衛生局採檢化驗中

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
澎湖縣衛生局因六家國小球員疑食物中毒，今天採檢餐廳食材。圖／本報資料照片
澎湖縣衛生局因六家國小球員疑食物中毒，今天採檢餐廳食材。圖／本報資料照片

新竹縣六家國小棒球隊赴澎湖，參加「菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽」，在3戰全勝取得晉級複賽資格，不料，昨晚傳出至少6名隊員疑食物中毒，今天被迫棄賽。澎湖縣政府衛生局今天下午表示，已採檢食材和糞便檢體，了解是否為食物中毒或群聚腸胃炎，尚待檢驗結果。

菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽於8月15日至20日，在澎湖比賽，共有18縣市共76支球隊參加比賽。新竹縣六家國小少棒隊8月15日便前往澎湖參賽，連克澎湖興仁、高雄金潭與高雄桃源等3支球隊，晉級今天的複賽，卻因球員疑食物中毒送醫，今天才被迫退賽。

據了解，六家國小少棒隊昨天到快炒店，外帶餐點回民宿吃，直到天凌晨3時許，有至少6名球員出現腹瀉、嘔吐等症狀，教練與家長立即陪同送醫診治，經醫師初步診斷，疑似腸胃炎，並已採集檢體送驗。治療後，隊員今天上午7時返回民宿休息，教練團與家長討論後，決議放棄後續比賽，並訂今晚搭機返台。

事發後，醫院也通報澎湖縣衛生局。澎湖縣衛生局今天表示，這6名球員有噁心、反胃情形，其中2人出現發燒。衛生局稱，球員昨天吃快炒，也喝了仙人掌汁等冰品，究竟是哪裡出問題，還待調查，衛生局已採檢食材和糞便檢體，了解食物中毒或群聚腸胃炎，尚待檢驗結果。

