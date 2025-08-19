新北約9萬名幼生 侯友宜宣示在幼兒園試辦AI照護系統

新北市教育局今辦114學年度公私立幼兒園園長會議，市長侯友宜說，新北約有9萬位幼生，自2019年起已連續6年投入逾7億改善園所硬體設施，今年更試辦導入「AI智慧安全照護系統」，提升教學設備、修繕遊具並汰換老舊設施，朝智慧安全幼兒園邁進。

侯友宜今與全市1079位園長主任共同啟動「新北幼教心幸福運動」，宣示打造多元、創新、智慧、安全的學習環境，同時發布性別平等教育的探索旅程幼兒園性平教學手冊，將性別平等與SEL（社會情緒學習）帶進幼兒園，從生活中自然扎根。

教育局說，今年發表全國首創的幼兒性平教學手冊，內容集結多位教保人員的實務經驗，透過貼近日常生活的教學設計，引導幼兒欣賞多元、尊重差異，讓性平價值從小自然內化為生活習慣。

深坑幼兒園園長周寳華分享，這本手冊兼顧年齡發展與個別差異，活動設計貼近孩子生活日常，能協助幼教夥伴以溫柔且具包容力教學方式，引導孩子自然理解性別尊重。會議也邀請中央大學洪蘭教授主講「從大腦認知看孩子情緒發展」，分享閱讀對於幼兒大腦與品格發展的關鍵角色。

活動中也表揚獲2024年「幼教之光」的12所特色幼兒園，其中雙溪國小附幼獲選特優，該園以情感教育為核心，引導孩子設計體操活動陪伴社區長者，展現同理心與社會參與力，成功拉近世代距離，展現了幼教的深度與溫度。 新北市長侯友宜今出席114學年度公私立幼兒園園長會議。記者劉懿萱／攝影

