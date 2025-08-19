快訊

中華大學志工再訪尼泊爾 志工：孩子笑容是最美畫像

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
中華大學國際志工團成員看到孩子們因互動學習所展現的笑容感到此次的志工行動非常具有意義。圖／中華大學提供
中華大學國際志工團成員看到孩子們因互動學習所展現的笑容感到此次的志工行動非常具有意義。圖／中華大學提供

中華大學國際志工團於暑假期間再度踏上尼泊爾服務之路，深入災後村落進行教育與關懷行動。中華大學指出，這次團隊透過課程設計、互動教學與生活陪伴，為當地孩童帶來溫暖與希望。盡管面臨生活環境挑戰與身體不適，學生們仍堅持完成使命，展現出堅韌與團隊精神，也在異地收穫了深刻的人生體悟。

曾於去年參與志工行動的學生林圭彥說，他去年返台後即得知尼泊爾遭逢洪災，許多曾經走過的村落面貌全非，讓他深感震撼與不捨。今年再度前往，除了延續服務精神，更希望透過募資行動，為受災地區帶來實質幫助與社會關注。

首次參與的團長林育姍則分享，初抵村落即面臨交通受阻、河道混濁等挑戰，甚至親自下車推動受困巴士，成為難忘的趣事之一。盡管生活條件艱困，如須接山泉水洗手如廁，但當地自然景色與純樸人情卻深深打動她的心，也讓她更加珍惜台灣的生活環境。

在教學方面，林育姍憑藉對孩童的熱情與耐心，精心準備教材，成功設計出讓孩子們笑聲不斷的課程。她坦言，孩子們的純真笑容不僅撫慰了她的心，也是最美的畫像，並喚醒她對人生方向的思考，甚至萌生再次踏上這片土地的渴望。

中華大學指出，學校長期致力於培育具備國際視野與社會責任感的青年學子，透過海外志工行動，讓學生在實地服務中學習同理、鍛鍊韌性，並發掘自我價值。此次尼泊爾志工行動不僅是一次跨文化的交流，更是一次心靈的洗禮，讓學生們在付出中成長，在挑戰中蛻變，為未來人生奠定深厚的底蘊。

學生林圭彥除了為孩童帶來學習課程外，也在閒暇之餘幫助社區進行重建。圖／中華大學提供
志工 團隊 尼泊爾

