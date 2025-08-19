六家國小菊島盃3連勝卻疑食物中毒棄賽 竹縣府說話了

為期6天的「2025菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽」15日下午在澎湖熱血開打，新竹縣六家國小「三戰全勝」，成功取得晉級複賽的門票，但卻在昨晚驚傳食物中毒意外。新竹縣政府回應，目前正在疫調中，結果尚未出爐，基於健康與安全考量，決議放棄後續比賽賽程。

為期6天的「2025菊島盃全國少年軟式棒球錦標賽」共有全台18縣市76支隊伍（含1支日本球隊）、超過3千人齊聚參賽。六家國小在預賽表現亮眼，短短3天內連克澎湖興仁、高雄金潭與高雄桃源三支勁旅，戰績「三戰全勝」，成功取得晉級複賽的門票。然而，就在迎接複賽前夕，卻傳出多名小球員疑似食物不適，無奈棄賽。

家長指出，六家國小少棒球隊昨晚發生食物中毒，約有6至8名小球員上吐下腹瀉，因為已超過一半球員，複賽第1場不得已棄賽，實在是扼腕。家長表示，她太太和小兒子很幸運沒事，但現場第一次碰到這種意外，教練團和陪同前往的家長也都沒有經驗，不知道主辦單位澎湖縣政府處理到甚麼程度？

對此新竹縣教育局表示，六家國小少棒球隊於8月15日至8月20日前往澎湖，參加「2025年菊島盃全國少年軟式錦標賽」，昨天晚間球隊晚餐由快炒店外帶回民宿食用。

教育局指出，今天凌晨3時許，約有6名小球員出現腹瀉、嘔吐等症狀，教練與家長立即陪同送醫診治，經醫師初步診斷為疑似腸胃炎，並已採集檢體送驗。經治療後，學生們於今天上午7時均已返回民宿休息，學生不適是否與外帶餐食相關，尚待檢驗結果釐清。

教育局強調，基於學生健康與安全考量，教練團與家長經討論後，決議放棄後續比賽賽程，並規畫於今晚搭機返台。本賽事為澎湖縣政府主辦，主辦單位也預計於今天中午向六家國小學生表達關心。

新竹縣衛生局表示，今天早上有與澎湖衛生局聯繫，確實有收到通報，目前已經有6人就醫，目前正在疫調中，結果尚未出爐，將會再調查食材、餐廳採檢等作為，並與澎湖衛生局保持聯繫中。

