日本本庄高等學院與南一中學術交流 跨國河川生態調查

日本早稻田大學附屬本庄高等學院河川調查隊每年做河川調查，並將成果出版成冊。今年暑假，該校攜帶最新出版的成果書來台，並與南一中科學班前往曾文溪進行跨國河川生態田野調查。上周兩校學生混合分組，穿著防水裝備、手持網具下水，實地觀察溪流生態，難得的合作體驗讓學生們深刻感受自然科學的跨國連結。

南一中校長廖財固說，日本早稻田大學附屬本庄高等學院校長半田亨率學生來訪，進行深度交流，內容涵蓋科學研究、文化體驗與在地踏查。在河川生態田野調查方面，為了兼顧學術探究與活動安全，南一中的教師團隊也做足準備，多次到現場確認，並選擇上游且非主流的小支流調查。

在科學研究上，南一中科學班以全英文發表兩組科展成果，半田校長與本庄高校學生專注聆聽並積極提問，雙方互動熱烈。這不僅是知識展示，更是跨國學術對話的具體實踐。透過提問與回饋，學生們學習如何以國際視野檢視研究成果，並從跨文化觀點拓展思維，培養未來投入國際學術與專業領域的基礎。

除科學研究外，也到玉井芒果批發市場踏查，認識台南農產產業鏈與地方文化；並由南一中老師導覽台南市區日治時期建築及廟宇，從地方人文脈絡中深化交流的廣度。在文化交流方面，本庄高校的雙胞胎姐妹特別身著和服，示範日本茶道，並致贈完整茶道組合給南一中。

廖財固表示，未來將持續以開放與前瞻的態度，推動多元的國際教育交流，培養具備全球視野、跨文化理解與科學探究能力的青年學子。這不只是一次交流的終點，而是雙方共同邁向「國際公民」養成與「知識共創」的重要里程碑。 日本本庄高等學院與南一中學生前往曾文溪進行河川調查。圖／南一中提供

