廣角鏡／康壽國小操場、籃球場 許淑華助同步整建

聯合報／ 記者賴香珊
圖／南投縣政府提供
圖／南投縣政府提供

南投康壽國小操場與籃球場使用逾27年，經921地震，現已老舊破損，影響師生與社區居民運動安全。縣府向中央爭取經費，體育署核定820萬元補助操場整建，但籃球場未獲補助。校方盼一次整修，避免分段施工影響教學。縣長許淑華昨會勘，允諾縣府自籌逾380萬元，讓總經費逾1100萬元工程一次到位，預計明年完工啟用。

