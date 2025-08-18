台南偏遠學校群性發展計畫過於緊迫引反彈 教產批草率…教局回應了

台南市教育局上周8月11日函文偏遠地區國小，須在8月25日前提出「台南市偏遠地區學校群性學習發展實施計畫」申請。由於扣除例假日，僅剩9個工作日，引發基層教師與校方反彈。台南教產批行政時程草率、忽視教育現場實況、形同強迫教育試驗化，要求教局修正並給學校較充足的準備時間。

教育局表示，為了讓學校有更多時間討論適性合宜的課程方案，已將計畫表格簡化以減少行政負擔，也考量暑假期間學校課程討論會議時程安排，彈性調整各校提出計畫時程至9月1日，同時可依照實際執行情形滾動修正計畫，讓計畫內容更貼近學校及學生需求，真正發揮群性發展計畫效益。

群性學習可以幫助孩子社會適應，也是未來面對挑戰尋求合作的關鍵能力。群性發展計畫，為了整合學生人數50人以下偏遠地區學校的教育資源，並促進學生跨年級或跨校共學，所以規畫補助經費，支持學校提出學生跨年級或跨校共學方案，希望透過教學合作方式，增加學生互動及學習合作。

南市教育產業工會表示，依據國民教育法第39條第1項明示「適性發展」為分組學習與跨班教學的核心精神。但適性發展應建立於充分討論、專業評估與課程整體規畫之上，此次教育局要求學校於9日內完成課程設計、行政協商、課發會議、會議紀錄與表件填報，不僅壓縮教師專業討論時間，也違背「適性教學」及「學生學習為本」的初衷。

教產也指出，教育政策應以學生為核心，且需經深思熟慮設計，但學校早在學期末就已完成新學年「課程計畫」，歷經兩個月以上由課程發展委員會、學年社群與專業教師反覆討論、編審，且經教育局審核通過，才得以實施。此項臨時公文卻要求學校在暑假期間推翻原有課程規畫、重編課表與教科書版本，將造成教學混亂，形同打掉重練，無視專業程序與學生學習脈絡。因今年暑假期間，多所偏遠學校正忙於修復颱風所造成的設施損毀，校方人力吃緊，此作法是與現場實況脫節的行政負擔。

教產指出，理解教育局推動「偏遠地區學校群性發展實施計畫」的初衷，希望整合資源、提升學習品質，但行政推動應建立在制度合理、時程可行與專業尊重之上。此次未考慮教育現場實況與教師實際負擔，也沒有提供合理討論與準備時間，等同讓學生與教師「成為政策白老鼠」，違反教育基本法「教育機會均等」、「適性發展」與「保障教育品質」的原則。呼籲教育局給學校合理準備時間，真正實現政策初衷。

