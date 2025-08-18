「台中隊」政敵聯手 3國中小老舊廁所獲核定上千萬元改善

台中市大業國中、春安國小及南屯國小等校廁所年久失修、排水不暢，又有潮濕異味，使用上相當不舒服，立法院教育及文化委員會今特別前往考察。立委廖偉翔和教育部次長張廖萬堅原是本屆立委選舉時的對手，兩人今同時現身關心地方學校建設。廖偉翔爭取近1300萬元經費，讓改善工程盡快啟動，張廖萬堅亦承諾全力協助。

張廖萬堅在看完現地狀況後，表示將核定大業國中老舊廁所改善工程總經費485萬，其中中央補助6成，地方自籌4成，協力改善師生長期以來的困擾。春安國小全面翻修的需求迫切，申請核定總經費3百萬8千元，南屯國小也獲得核定總經費537萬。

他說，這是一般性補助款撥補的經費，中央會補助6成，地方自籌4成，感謝立法委員廖偉翔、麥玉珍以及台中市議員劉士州，積極向中央與地方政府協調、推動，順利獲得行政機關核定修繕經費。

廖偉翔說，待經費順利到位後，改善工程應盡速啟動，才能保障學童享有安全、衛生的使用環境。他也感謝張廖萬堅身在中央也不忘地方，相信在「台中隊」的共同努力下，一定能讓台中市的校園環境越來越好。 立委廖偉翔（中）和教育部次長張廖萬堅（左）共同著手改善台中市3國中小老舊廁所。圖／廖偉翔提供 立委廖偉翔（中）聽取教育部次長張廖萬堅（左）改善台中市3國中小老舊廁所計畫。圖／廖偉翔提供

