快訊

全球長壽國家排行榜出爐！百歲人瑞比例冠軍非日本 台灣排名揭曉

川普重大宣布！將廢除郵寄投票和投票機 恢復明年期中選舉公正性

玲玲颱風最快今晚生成！最新動態曝光 周末恐還有熱帶系統發展

立院教文委員會考察台中南屯3校 廁所老舊爭取改善

中央社／ 台中18日電

立法院教育文化委員會今天到台中南屯考察3所學校及「國際足球運動休閒園區」興建現場，包括南屯國小等反映校園廁所老舊，將爭取近1300萬元整建經費協助改善。

國民黨立委廖偉翔今天安排立院教文委員會、教育部、台中市教育局等單位，考察南屯區大業國中、春安國小及南屯國小等校園老舊廁所；校方都反映，校內廁所年久失修，出現排水不暢、潮濕異味等情形，使用體驗上相當不舒服。

廖偉翔表示，學校廁所是孩子每天必須使用的空間，環境品質直接影響健康與學習，將全力爭取近新台幣1300萬元整建經費，讓3所學校改善工程盡快啟動。

教育部政務次長張廖萬堅則表示，這是一般性補助款撥補的經費，中央會補助6成、地方自籌4成，也感謝廖偉翔、民眾黨立委麥玉珍等民代，積極向中央與地方政府協調推動，順利獲得行政機關核定修繕經費。

廖偉翔也向張廖萬堅表示感謝，身在中央也不忘地方，相信在「台中隊」共同努力下，一定能讓台中市校園環境越來越好。

廖偉翔也安排立法院教育及文化委員會考察位於南屯區的「國際足球運動休閒園區」興建現場，了解工程進度與園區規劃內容。

對於中華民國足球協會反映，現階段園區應增設觀眾席遮陽設施，以提升觀賽舒適度，台中市政府則回應，若增設遮陽設施將需額外約2億元預算，經費已優先規劃於其他基礎設施建設，未來可再爭取經費建設，以逐步完善場館功能。

考察 廁所 廖偉翔

延伸閱讀

影／王義川諷盧秀燕粉底液 廖偉翔酸：民進黨兩性平權只是虛偽假象

盧秀燕遭諷用2400元粉底液 李彥秀：只許王義川用萬元皮帶？

高雄警自願凌晨「分隔島拔香菇」？ 立委轟高層罔顧專業

罷免開票結果／子弟兵全挺過！盧秀燕低調不現身 3藍委明取消謝票

相關新聞

婉拒代報釀禍！9童柔道奪獎卻無法申請獎金 北市教育局認學校有疏失

北市有9位學童在全國柔道中正盃奪牌，申請體育獎勵金卻因家長是透過道館報名非透過學校，被北市教育局退件，家長指出，因校方沒...

台南女中奪全國社區學生棒球大賽第2 她們的故事才要開始

台南女中棒球隊今年2月創立，經半年的努力，首次出征全國社區學生棒球大賽 U18 女子組，便拿下隊史首勝，並勇奪第2名。南...

台中女中男師上課開黃腔遭記過…下學期任導師 學生憤怒PO網

台中女中1名劉姓男教師疑似因為在課堂上開黃腔，遭學生大量檢舉通報性平，調查認定有性騷事實，遭記過一次。有學生發現該師開學...

廣角鏡／竹縣松林國小擴建校舍 拚年底動工

新竹縣新豐鄉松林國小校舍空間嚴重不足，縣府為擴建校舍，多方奔走與國小旁土地所有人潤泰全球公司及吳姓地主協調土地交換。縣府...

花蓮國中小簿本免費發放 封面設計繁花盛開靚亮登場

花蓮縣政府免費發放學生簿本行之有年，並定期更新封面設計。今年新學期簿本封面，依照縣府今年「繁花盛開」政策，以幾何圖形、方...

發展特色多元選修 馬公高中學獨木舟金門高中學空氣手槍

為實踐12年國教「適性發展、多元學習」的核心理念，教育部國教署持續推動各級學校善用校訂課程與彈性學習時間，設計多元選修課...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。