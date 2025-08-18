立院教文委員會考察台中南屯3校 廁所老舊爭取改善

立法院教育文化委員會今天到台中南屯考察3所學校及「國際足球運動休閒園區」興建現場，包括南屯國小等反映校園廁所老舊，將爭取近1300萬元整建經費協助改善。

國民黨立委廖偉翔今天安排立院教文委員會、教育部、台中市教育局等單位，考察南屯區大業國中、春安國小及南屯國小等校園老舊廁所；校方都反映，校內廁所年久失修，出現排水不暢、潮濕異味等情形，使用體驗上相當不舒服。

廖偉翔表示，學校廁所是孩子每天必須使用的空間，環境品質直接影響健康與學習，將全力爭取近新台幣1300萬元整建經費，讓3所學校改善工程盡快啟動。

教育部政務次長張廖萬堅則表示，這是一般性補助款撥補的經費，中央會補助6成、地方自籌4成，也感謝廖偉翔、民眾黨立委麥玉珍等民代，積極向中央與地方政府協調推動，順利獲得行政機關核定修繕經費。

廖偉翔也向張廖萬堅表示感謝，身在中央也不忘地方，相信在「台中隊」共同努力下，一定能讓台中市校園環境越來越好。

廖偉翔也安排立法院教育及文化委員會考察位於南屯區的「國際足球運動休閒園區」興建現場，了解工程進度與園區規劃內容。

對於中華民國足球協會反映，現階段園區應增設觀眾席遮陽設施，以提升觀賽舒適度，台中市政府則回應，若增設遮陽設施將需額外約2億元預算，經費已優先規劃於其他基礎設施建設，未來可再爭取經費建設，以逐步完善場館功能。

