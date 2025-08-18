快訊

台南女中奪全國社區學生棒球大賽第2 她們的故事才要開始

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
全國社區學生棒球大賽昨天落幕，成軍才半年的台南女中棒球隊參加女子組賽，奪得第2名。圖／台南女中提供
全國社區學生棒球大賽昨天落幕，成軍才半年的台南女中棒球隊參加女子組賽，奪得第2名。圖／台南女中提供

台南女中棒球隊今年2月創立，經半年的努力，首次出征全國社區學生棒球大賽U18女子組，便拿下隊史首勝，並勇奪第2名。南女棒球隊已確立未來方向，除積極備戰黑豹旗與學生棒球聯賽外，更希望透過建立完善的制度與訓練模式，成為南女人追尋棒球夢的歸屬。

校長洪慶在表示，南女棒球隊的起源，來自一篇網路論壇上的貼文。有熱愛棒球的學生相繼響應，於2月24日展開第一次公開練球，並固定利用午休時間練習。雖然初期資源有限，僅能借用學校體育組的器材，但隨著消息傳開，校內師長、行政單位及社會團體紛紛伸出援手，捐贈練習用球與二手球具，使得球隊逐漸成形。

在高三投手張彩伊的帶領下，南女棒球隊雖然面對的僅有3支參賽隊伍，但全員展現不懈拚戰精神，於比賽中奪下隊史首勝，並以第2名的成績完成首場挑戰。「這場比賽不僅是半年努力的成果檢視，也象徵南女棒邁向正式賽事的重要起點。

隊員張彩伊說，原以為身為學姊要照顧大家，但比賽中卻是隊友們的守備和加油聲支撐著她，才能盡情享受比賽的快樂。內野手陳品妤也分享，「雖然只有短短一年，但這段經歷讓我對棒球的熱愛重新燃起。希望未來南女棒永遠是一群對棒球充滿熱情的女孩。」

隊長薛羽岑表示，「和隊友一起努力，讓我在挫折面前更有勇氣。」副隊長高瑄辰認為，從無酬陪練的老師到女子棒球推廣協會，甚至是場邊幫忙的球友，「沒有他們就沒有今天的我們」。外野手許維方也說，希望未來能吸引更多學妹加入，一起讓這個團隊不斷茁壯。蔡宜恩則立下目標，要好好磨練捕手技術，下次成為投手最可靠的搭檔。」

洪慶在說，短短半年，這群女孩靠著熱情、毅力與外界支持，證明了女子棒球在校園同樣能發光，「她們的故事，才正要展開」。

