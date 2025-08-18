婉拒代報釀禍！9童柔道奪獎卻無法申請獎金 北市教育局認學校有疏失

北市有9位學童在全國柔道中正盃奪牌，申請體育獎勵金卻因家長是透過道館報名非透過學校，被北市教育局退件，家長指出，因校方沒有柔道專業，缺乏報名和賽務處理經驗，才委由道館報名。教育局指出，學校報名參賽非限定需有該運動種類體育班才能報名，不得已「不熟悉項目」推拖，已要求學校以其他獎勵方式鼓勵獲獎同學。

據了解，有來自北市4所學校、共9位學生在該賽事奪牌並提出獎勵金申請，家長指出，原先報名比賽時也希望可透過學校報名，但因為部分學校因沒有柔道專業或不熟悉賽務流程而婉拒，經討論家長才改由道館報名，但孩子實際戶籍跟學籍都在台北市，得獎也都顯示所屬學校名稱。

家長指出，得獎後申請體育獎勵金卻被教育局退件，理由卻是非代表本市出賽，然而同樣的比賽、同樣的成績，僅因報名單位不同，若以學校名義報名便可申請獎勵金，導致申請資格出現明顯落差，現行制度在「代表本市」的認定上欠缺明確說明。

家長說，孩子投入多年訓練，好不容易在全國賽事脫穎而出，但學校沒有發展柔道專業，考慮缺乏報名和賽務處理經驗，才選擇由道館報名，卻因報名形式被排除在獎勵名單外，實在無法接受，仍希望在制度內獲得公平對待。

議員曾獻瑩說，中正盃是全國最高層級的柔道比賽之一，且依照規定在沒有名額限制的賽事中，學校理應協助學生報名；若有名額限制則可辦校內選拔，但學校不能以「不熟悉項目」為理由推託，相關規範應明確寫清楚，讓家長在符合條件情況下，向學校爭取報名參賽，教育局應檢討並將規範明確化，修正獎勵金辦法，以免再發生類似爭議。

教育局表示，依照規定競賽規程內載明代表「本市」為限，由學校報名參賽，非限定校方需有該運動種類體育班或重點運動項目為限，發放體育獎勵金皆多次重申申請及發放資格，並督請各校仍應本維護學生權益，於無參賽名額限制賽事，為維持獎勵公平性，將再次行文各校重申獎勵金申請及發放資格，該案會請學校評估以其他獎勵方式鼓勵柔道比賽獲獎同學。

