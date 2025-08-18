快訊

烏克蘭結局已定？專家：澤倫斯基必吞失土苦藥 美歐安全保證才是重點

內閣改組留任名單確定？ 莊瑞雄脫口「這個人」確定留任

全球長壽國家排行榜出爐！百歲人瑞比例冠軍非日本 台灣排名揭曉

在地胡麻油、毛豆…襄助 南市學校午餐勇奪全國「午星獎」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
教育部國教署針對學校午餐辦「午星獎」，台南市蓮潭國中小獲永續飲食獎。圖／南市教育局提供
教育部國教署針對學校午餐辦「午星獎」，台南市蓮潭國中小獲永續飲食獎。圖／南市教育局提供

教育部國教署舉辦「午星獎」年度學校午餐菜單表揚活動，南市蓮潭國中小及麻豆國中分別榮獲永續飲食獎及創意設計獎。兩校菜單融入善化胡麻油、玉井杏鮑菇、新市毛豆等在地食材，更別出心裁以原住民西拉雅族「夜祭」為發想，將傳統料理巧妙結合校園午餐，設計出充滿故事與文化底蘊的特色料理。

蓮潭國中小營養師陳韻伶分享，午餐團隊用在地食材搭配低碳飲食，以善化胡麻油和玉井杏鮑菇製成鹹香下飯的三杯總匯；新市毛豆搭配護眼好夥伴玉米及海味蝦仁，繽紛的色彩增添食慾；蔬菜選用高鈣的油菜、湯品的小白菜和豆腐也是高鈣食材，簡單加上蛋花就很美味，期望讓學童吃得健康均衡，並實踐「吃當季、食在地」理念。

麻豆國中營養師劉憓慈說，這次以西拉雅族「夜祭」發想午餐菜色，例如改良西拉雅傳統食物米買(mai)以白米取代糯米，減少脹氣不適；正統「山河肉」為田鼠肉，考量飲食安全，改選用豬肉，並搭配佳里牛蒡製成雞湯，這套創意料理在校內掀起熱烈討論，不僅獲得師生喜愛，也成功降低廚餘量。

市長黃偉哲表示，台南市學校午餐自辦率高達九成，居六都之首。透過教育局與各校營養師、校廚的攜手努力，市府積極推動中央廚房政策，並爭取有機及友善食材、偏鄉央廚等補助，以及高頻率招標食材供應商，確保每日午餐衛生、安全、美味。

教育局長鄭新輝指出，市府推動學校午餐廚藝競賽6年，並建置「台南市學校午餐教育資訊網」（https://lunch.tn.edu.tw/menu），收錄超過千道菜色，主題涵蓋護目、高纖、高鈣、異國、在地料理等16類，成為各校設計菜單的靈感寶庫。台南物產豐饒，牛蒡、胡麻、毛豆、柚子等在地食材早已是校園午餐的日常，也為此次獲獎菜單增添特色，樹立全市典範。

教育部國教署針對學校午餐辦「午星獎」，台南市麻豆國中的西拉雅夜祭餐獲得創意設計獎。圖／南市教育局提供
教育部國教署針對學校午餐辦「午星獎」，台南市麻豆國中的西拉雅夜祭餐獲得創意設計獎。圖／南市教育局提供

食材 創意料理 學校午餐

延伸閱讀

防水腫、降血壓和抗氧化！營養師曝小黃瓜不宜和2種蔬果一起吃

還在偷吃宵夜？營養師曝「5大傷腎食物」：每一口都是負擔

累壞了？民和國中棒球隊車禍 黃偉哲下令南市訓練教練不得擔任司機

台南頂山廢棄校區屋頂吹落 南市教育局：今日拆除完成

相關新聞

台中女中男師上課開黃腔遭記過…下學期任導師 學生憤怒PO網

台中女中1名劉姓男教師疑似因為在課堂上開黃腔，遭學生大量檢舉通報性平，調查認定有性騷事實，遭記過一次。有學生發現該師開學...

廣角鏡／竹縣松林國小擴建校舍 拚年底動工

新竹縣新豐鄉松林國小校舍空間嚴重不足，縣府為擴建校舍，多方奔走與國小旁土地所有人潤泰全球公司及吳姓地主協調土地交換。縣府...

花蓮國中小簿本免費發放 封面設計繁花盛開靚亮登場

花蓮縣政府免費發放學生簿本行之有年，並定期更新封面設計。今年新學期簿本封面，依照縣府今年「繁花盛開」政策，以幾何圖形、方...

發展特色多元選修 馬公高中學獨木舟金門高中學空氣手槍

為實踐12年國教「適性發展、多元學習」的核心理念，教育部國教署持續推動各級學校善用校訂課程與彈性學習時間，設計多元選修課...

選修課展特色 金門高中射擊、馬公高中划獨木舟

教育部鼓勵各校設計多元選修課程，金門高中發展空氣手步槍射擊訓練，馬公高中規劃水域自救與獨木舟操舟課程等具地方特色實作課程...

竹縣新豐鄉松林國小擴建校舍 二階段換地作業完成拚年底動工

新竹縣新豐鄉松林重劃區人口逐年增長，造成松林國小學生大爆滿，校舍嚴重不足，為擴建校舍，縣府多次和國小旁土地所有人「潤泰全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。