南投康壽國小整建經費尚缺百萬 許淑華：縣府負擔

南投縣政府辦理康壽國小運動場基礎及跑道周邊整建工程，經費約1001萬元，其中獲教育部補助636萬元、縣府配合款184萬元，另缺181萬元款項，南投縣長許淑華裁示由縣府負擔。

南投市康壽國小操場跑道及籃球場等周邊設施使用逾27年，老舊破損危害學童使用安全，南投縣長許淑華、南投市長張嘉哲等人今天踏勘，許淑華當場裁示教育處除新台幣184萬元地方配合款，仍不足的181萬元將由縣府全部自籌，讓總經費約千萬元整建工程一次完成。

許淑華表示，去年踏勘改善康壽國小屋頂太陽能板、牆面磁磚，當時就將年久失修的操場跑道、籃球場等周邊設施，連同全縣其他21校設施改善提報教育部補助，中央只核定2件，其中1件就是康壽國小，此校是師生600人的重點國小，校方盼操場、籃球場一次整建。

教育處表示，康壽國小操場跑道及籃球場民國87年設校新建，因長年頻繁使用，場地多處裂縫、破損、凹凸不平，今年在縣長許淑華支持下，除獲教育部體育署核定運動操場及周邊設施整修工程經費820萬元，包含縣府自籌款184萬元，周邊設施整建另需約181萬元。

教育處表示，操場跑道、籃球場整建案包含周邊設施，體育署礙於補助原則以「操場跑道」相關項目為限，因此仍有部分需整建項目未獲核定經費，今天會勘後，為使工程順利進行，不足經費將由縣府全力支援，請地方及學校放心，預計明年完工啟用。

商品推薦