台中女中男師上課開黃腔遭記過…下學期任導師 學生憤怒PO網

台中女中1名劉姓男教師疑似因為在課堂上開黃腔，遭學生大量檢舉通報性平，調查認定有性騷事實，遭記過一次。有學生發現該師開學後將擔任高一班級導師，不滿PO網並質疑校方「壓消息」。校方回應，該師擔任導師是基於輪替辦法，會加強性平教育。

有網友在社群平台Threads上PO文，指出台中女中劉姓教師在高三班級的課堂上開黃腔，模仿男性自慰的呻吟聲，經班級學生反映通報性平，該師立刻停課，性平也結案認定性騷；然而校方卻在沒有公布的情況下讓該師在新學期返校授課，甚至擔任高一班級導師。

據了解，劉姓教師性騷事件今年3月中旬爆發，校方3月19日召開性平會，組成調查小組，劉姓教師也請假停課；調查小組自3月底到5月初開了16場調查會議，6月底完成調查報告，認定有性騷事實，經學校考核會決議，處記過一次。

網友質疑，學生得知此事後到臉書社團「靠北中女中」發文，但疑似被校方「壓消息」，許多PO文消失；有網友爆料，該師疑似性騷的行為不只一次，還反控學生「不服管教」才提出性騷，但明明是10多個人集體提出。也有網友認為，該師雖被認定性騷，未達停聘或解聘程度，要依法處理。

台中女中發出聲明，表示理解師生、家長與各界對此事的疑慮與擔憂，該師的性平事件經外部專家調查、結案，後續安排也是依據法令規範與調查結果辦理，擔任導師是依照校內的導師輪替辦法，皆經過審慎評估才做出決定，過程本就須依法遵守保密機制，不是刻意隱瞞。

校方表示，能強烈感受到學生與家長對導師配置與資訊透明度的關切，會持續檢視，並提供適當說明，讓學生安心學習；學校未來會加強性平教育，也承諾用更公開、透明與負責的態度，面對每個學生與家長的期待。

商品推薦