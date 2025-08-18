聽新聞
0:00 / 0:00

廣角鏡／竹縣松林國小擴建校舍 拚年底動工

聯合報／ 記者王駿杰
圖／新竹縣政府提供
圖／新竹縣政府提供

新竹縣新豐鄉松林國小校舍空間嚴重不足，縣府為擴建校舍，多方奔走與國小旁土地所有人潤泰全球公司及吳姓地主協調土地交換。縣府昨說，歷時3年完成換地取得1010坪土地，潤泰也同意捐1500萬元校舍興建經費，正加速辦理校舍規畫設計，拚年底動工。

延伸閱讀

新竹松林國小校舍不足 縣府完成土地交換將擴建

竹縣電動公車比例降至零、無障礙不到1成 交旅處允改善

丟錯回收恐挨罰6千元 竹縣推LINE好友教分類再抽禮券

823決戰在即 竹縣立委林思銘掃街籲鄉親守護正直民意代表

相關新聞

花蓮國中小簿本免費發放 封面設計繁花盛開靚亮登場

花蓮縣政府免費發放學生簿本行之有年，並定期更新封面設計。今年新學期簿本封面，依照縣府今年「繁花盛開」政策，以幾何圖形、方...

發展特色多元選修 馬公高中學獨木舟金門高中學空氣手槍

為實踐12年國教「適性發展、多元學習」的核心理念，教育部國教署持續推動各級學校善用校訂課程與彈性學習時間，設計多元選修課...

廣角鏡／竹縣松林國小擴建校舍 拚年底動工

新竹縣新豐鄉松林國小校舍空間嚴重不足，縣府為擴建校舍，多方奔走與國小旁土地所有人潤泰全球公司及吳姓地主協調土地交換。縣府...

選修課展特色 金門高中射擊、馬公高中划獨木舟

教育部鼓勵各校設計多元選修課程，金門高中發展空氣手步槍射擊訓練，馬公高中規劃水域自救與獨木舟操舟課程等具地方特色實作課程...

竹縣新豐鄉松林國小擴建校舍 二階段換地作業完成拚年底動工

新竹縣新豐鄉松林重劃區人口逐年增長，造成松林國小學生大爆滿，校舍嚴重不足，為擴建校舍，縣府多次和國小旁土地所有人「潤泰全...

龍年紅利已過 國小生人數估118學年跌破百萬

根據教育部最新「各教育階段學生數」預測報告，隨十三年前龍年出生子女進入國中，國小生人數高峰期已過，之後總人數將一路下探，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。