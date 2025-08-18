聽新聞
廣角鏡／竹縣松林國小擴建校舍 拚年底動工
新竹縣新豐鄉松林國小校舍空間嚴重不足，縣府為擴建校舍，多方奔走與國小旁土地所有人潤泰全球公司及吳姓地主協調土地交換。縣府昨說，歷時3年完成換地取得1010坪土地，潤泰也同意捐1500萬元校舍興建經費，正加速辦理校舍規畫設計，拚年底動工。
