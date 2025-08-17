新竹松林國小校舍不足 縣府完成土地交換將擴建

新竹縣政府表示，新豐鄉松林國小學生人數攀升，校舍不敷使用，歷經3年協商，上月與鄰近地主完成土地交換，將規劃擴增新建1棟校舍，力拚今年底工程發包。

新竹縣府今天發布新聞稿表示，新豐鄉松林重劃區人口增加，松林國小採總量管制，原先48班，113學年度已增為56班，急須擴建校舍。

縣府指出，松林國小校地面積僅2.3公頃，若於原有土地增建校舍將壓縮學童活動空間，施工期間也有安全疑慮，經多方協調，找到學校旁潤泰全球公司所有的土地，緊鄰原校區最為合適。

竹縣府教育局指出，經多次協商，終於取得潤泰共識同意交換土地，並自2021年啟動換地作業，上月再完成與吳姓地主換地，完整取得緊鄰學校操場西側兩塊共約1010坪土地。

教育局指出，縣府已編列經費規劃新建1棟地上4層、地下1層的校舍，將設置29間教室、1間行政辦公室及停車場，讓該校總班級數可達60班，並增加專科教室及活動空間，目前正加速基本設計與工程規劃，力拚今年底工程發包。

商品推薦