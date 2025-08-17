在地食材搭願望午餐 高市永安、明宗國小獲午星獎

快訊

中央社／ 高雄17日電

教育部今年學校午餐菜單表揚活動「第2屆午星獎」日前揭曉，高雄市永安國小、明宗國小以在地食材搭配兼具美味美感與營養均衡的午餐菜色，為高雄市勇奪「午星獎」榮耀。

高雄市政府教育局今天發布新聞稿表示，「第2屆午星獎」揭曉，永安區永安國小以「手心感飯捲全餐」、湖內區明宗國小以融合在地與異國風味的午餐菜單獲獎。

「手心感飯捲全餐」菜單設計，讓學生動手把食材鋪陳在海苔片上面，體驗食材牽絆調和的手動樂趣，同時有配菜擺盤體驗，讓飯捲、雞湯與水果組成的「手心感飯捲全餐」，兼具樂趣、美味、美感與營養均衡。

永安國小校長李安世表示，學校用心設計營養午餐菜單，會傾聽學生有哪些想吃的「願望午餐」，再從營養均衡角度，調配米食、蔬菜、肉品與水果等食材，設計出健康菜單；且學校有自設廚房，讓學生吃得到食材美味。

明宗國小獲獎的午餐菜單則融合在地與異國風味，包括荷葉薑黃雜糧炊飯、菲律賓醋燒雞（Adobo）、睛彩鮮蝦焗花椰、蒜香水蓮、虱目魚味噌湯、鮮乳等。

營養師蔡秀明說，菜色兼顧營養均衡與文化教育，特別針對國人普遍鈣質攝取不足問題，菜單中加入起司、小魚乾、豆腐、芝麻等高鈣食材，強化骨骼發育；同時選用南瓜、胡蘿蔔、枸杞等富含維生素A蔬菜，照顧學童視力健康。

其中菲律賓經典料理「醋燒雞」，以國產在地雞腿肉低油少鹽燉煮，搭配醋、醬油、黑胡椒與月桂葉，風味清爽，適合炎熱季節享用；「虱目魚味噌湯」以在地虱目魚、豆腐與小魚乾細火熬煮，湯頭鮮美又營養。

高雄市教育局長吳立森表示，學校致力提升午餐品質的努力，展現營養午餐菜色持續推陳出新的創意，鼓勵學校持續優化餐食品質，關注學童健康，展現高雄市重視深耕飲食教育的成果。

