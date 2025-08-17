花蓮國中小簿本免費發放 封面設計繁花盛開靚亮登場
花蓮縣政府免費發放學生簿本行之有年，並定期更新封面設計。今年新學期簿本封面，依照縣府今年「繁花盛開」政策，以幾何圖形、方塊結合繽紛自然的花卉意象，象徵學子在知識沃土持續成長綻放，封面風格令人耳目一新。
縣府教育處自102學年度推行免費簿本政策，由縣府製作家庭聯絡簿、國語作業簿、英語作業簿、數學作業簿、作文簿等13種簿本，提供縣內國中小學生使用，且每2年會更新一次封面設計，推動學生簿本美感。
自110學年度起，縣府商請文化局規畫簿本封面與封底設計，推動「美感教科書計畫」團隊與新銳設計師合作，引導孩子觀察與思考，讓每一本簿本成為學習與美感啟蒙的載體。112學年度設計強調多元、分齡、分領域並結合永續發展目標與花蓮在地特色，讓學生簿本成為閱讀世界、關懷土地的起點。
隨114學年度將至，縣府今年調整簿本封面設計，以「繁花盛開‧書寫綻放」為主題，利用幾何圖形、方塊融合繽紛自然的花卉意象呈現縣內植物，讓封面風格充分展現美感教育精神。
縣長徐榛蔚表示，美感是生活的一部分，每兩年更新一次封面，透過富有設計感的簿本設計，持續為學生帶來充滿創意與美感的學習體驗。
教育處表示，114學年度的新簿本透過繽紛多樣的花卉圖像，象徵孩子們在知識沃土中自由學習、茁壯成長，期望藉此讓學子的日常學習充滿美感與生命力，相信每本簿本不僅學生是紀錄學習歷程的工具，更承載著用心書寫且勇敢表達的精神。
