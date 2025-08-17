快訊

花蓮國中小簿本免費發放 封面設計繁花盛開靚亮登場

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮國中小今年新學期簿本封面，依照縣府今年「繁花盛開」政策，以幾何圖形、方塊結合繽紛自然的花卉意象，封面風格令人耳目一新。圖／花蓮縣政府提供
花蓮國中小今年新學期簿本封面，依照縣府今年「繁花盛開」政策，以幾何圖形、方塊結合繽紛自然的花卉意象，封面風格令人耳目一新。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府免費發放學生簿本行之有年，並定期更新封面設計。今年新學期簿本封面，依照縣府今年「繁花盛開」政策，以幾何圖形、方塊結合繽紛自然的花卉意象，象徵學子在知識沃土持續成長綻放，封面風格令人耳目一新。

縣府教育處自102學年度推行免費簿本政策，由縣府製作家庭聯絡簿、國語作業簿、英語作業簿、數學作業簿、作文簿等13種簿本，提供縣內國中小學生使用，且每2年會更新一次封面設計，推動學生簿本美感。

自110學年度起，縣府商請文化局規畫簿本封面與封底設計，推動「美感教科書計畫」團隊與新銳設計師合作，引導孩子觀察與思考，讓每一本簿本成為學習與美感啟蒙的載體。112學年度設計強調多元、分齡、分領域並結合永續發展目標與花蓮在地特色，讓學生簿本成為閱讀世界、關懷土地的起點。

隨114學年度將至，縣府今年調整簿本封面設計，以「繁花盛開‧書寫綻放」為主題，利用幾何圖形、方塊融合繽紛自然的花卉意象呈現縣內植物，讓封面風格充分展現美感教育精神。

縣長徐榛蔚表示，美感是生活的一部分，每兩年更新一次封面，透過富有設計感的簿本設計，持續為學生帶來充滿創意與美感的學習體驗。

教育處表示，114學年度的新簿本透過繽紛多樣的花卉圖像，象徵孩子們在知識沃土中自由學習、茁壯成長，期望藉此讓學子的日常學習充滿美感與生命力，相信每本簿本不僅學生是紀錄學習歷程的工具，更承載著用心書寫且勇敢表達的精神。

花蓮國中小今年新學期簿本封面，以幾何圖形、方塊結合繽紛自然的花卉意象，象徵學子在知識沃土持續成長綻放，封面風格令人耳目一新。圖／花蓮縣政府提供
花蓮國中小今年新學期簿本封面，以幾何圖形、方塊結合繽紛自然的花卉意象，象徵學子在知識沃土持續成長綻放，封面風格令人耳目一新。圖／花蓮縣政府提供
花蓮國中小今年新學期簿本封面，以幾何圖形、方塊結合繽紛自然的花卉意象，象徵學子在知識沃土持續成長綻放，封面風格令人耳目一新。圖／花蓮縣政府提供
花蓮國中小今年新學期簿本封面，以幾何圖形、方塊結合繽紛自然的花卉意象，象徵學子在知識沃土持續成長綻放，封面風格令人耳目一新。圖／花蓮縣政府提供

設計師 花蓮縣政府

相關新聞

龍年紅利已過 國小生人數估118學年跌破百萬

根據教育部最新「各教育階段學生數」預測報告，隨十三年前龍年出生子女進入國中，國小生人數高峰期已過，之後總人數將一路下探，...

花蓮國中小簿本免費發放 封面設計繁花盛開靚亮登場

花蓮縣政府免費發放學生簿本行之有年，並定期更新封面設計。今年新學期簿本封面，依照縣府今年「繁花盛開」政策，以幾何圖形、方...

發展特色多元選修 馬公高中學獨木舟金門高中學空氣手槍

為實踐12年國教「適性發展、多元學習」的核心理念，教育部國教署持續推動各級學校善用校訂課程與彈性學習時間，設計多元選修課...

選修課展特色 金門高中射擊、馬公高中划獨木舟

教育部鼓勵各校設計多元選修課程，金門高中發展空氣手步槍射擊訓練，馬公高中規劃水域自救與獨木舟操舟課程等具地方特色實作課程...

竹縣新豐鄉松林國小擴建校舍 二階段換地作業完成拚年底動工

新竹縣新豐鄉松林重劃區人口逐年增長，造成松林國小學生大爆滿，校舍嚴重不足，為擴建校舍，縣府多次和國小旁土地所有人「潤泰全...

校園新鮮事／嘉義縣太平國小生 畫繪本守護螢火蟲

嘉縣太平國小位在太平村，有雲梯、老街等知名景點，螢火蟲是亮點之一，老師帶學生踏查生態，隨著民眾活動增加，棲地減少，山區愈...

