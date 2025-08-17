發展特色多元選修 馬公高中學獨木舟金門高中學空氣手槍

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
馬公高中推動「海洋文化」課程已邁入第10年，學生從課堂中習得水域自救與獨木舟操舟技能。圖／教育部提供
為實踐12年國教「適性發展、多元學習」的核心理念，教育部國教署持續推動各級學校善用校訂課程與彈性學習時間，設計多元選修課程，提供學生依興趣探索學習的機會。馬祖學校在課程中教學生操獨木舟，金門學校發展出空氣手步槍選修課程，位於離島及東部地區的學校，紛紛發展出具地方特色、實作導向與跨域整合的創新課程。

馬公高中推動「海洋文化」課程已邁入第10年，課程由跨領域教師組成的教學社群共同設計，融合海洋地理、生物、環境與體育。學生從課堂中習得水域自救與獨木舟操舟技能，並在每年5月參與「獨木舟跨島」活動，另教師利用假日時間帶學生至外地練習，課程更拓展至與外校交流。

金門高中發展出全國少見的「金準射擊」選修課程，由體育教師規劃並授課，課程核心為空氣手步槍射擊訓練，學生在具備合法資格與安全設備的射擊教室中學習基本姿勢、瞄準技巧與心理穩定訓練，並延伸至運動法規與文化議題，包含對「槍砲彈藥刀械管制條例」的認識、現代5項競技介紹，以及原住民族狩獵文化的探討。

成功商水善用在地產業與數位資源，發展多元選修課程，「日式料理」課程在公益平台文化基金會及欣葉國際餐飲集團支持下推動，邀請五星級主廚親臨授課，學生運用成功鎮當地新鮮漁獲進行實作，也深化對飲食文化與地方產業價值的理解。

國教署表示，將持續支持各校發展具地方特色的課程，強化資源共享，無論城市或偏鄉，每一位學生都值得擁有豐富而有選擇的學習旅程，讓每一所學校都能成為學生發光的舞台，這正是十二年國教「適性揚才、成就每一個孩子」的最佳實踐。

