快訊

不只血便、頻繁腹瀉要留意 便便老是浮出水面可能腸道有問題

Swatch瞇瞇眼宣傳照遭控「辱華」 緊急道歉、撤照

中職／「騎隊旗」觸大忌引爭議 李珠珢、南珉貞下跪道歉：不會再犯了

選修課展特色 金門高中射擊、馬公高中划獨木舟

中央社／ 台北17日電
金門高中發展「金準射擊」選修課程，課程核心為空氣手步槍射擊訓練，學生在具備合法資格與安全設備的射擊教室中，學習基本姿勢、瞄準技巧與心理穩定訓練。（教育部提供）中央社
金門高中發展「金準射擊」選修課程，課程核心為空氣手步槍射擊訓練，學生在具備合法資格與安全設備的射擊教室中，學習基本姿勢、瞄準技巧與心理穩定訓練。（教育部提供）中央社

教育部鼓勵各校設計多元選修課程，金門高中發展空氣手步槍射擊訓練，馬公高中規劃水域自救與獨木舟操舟課程等具地方特色實作課程，展現偏鄉教育的創造力與深度。

教育部今天發布新聞稿指出，為實踐十二年國教課綱強調的「適性發展、多元學習」核心理念，國民及學前教育署推動各級學校善用校訂課程與彈性學習時間，設計多元選修課程，提供學生依興趣探索學習的機會。

位於離島及東部地區的學校，紛紛發展出具地方特色、實作導向與跨域整合的創新課程，展現偏鄉教育的創造力與深度。

位於澎湖縣的馬公高中，長期推動「海洋文化」課程，融合海洋地理、生物、環境與體育，透過實地探索、實作訓練與戶外挑戰，引導學生認識家鄉島嶼地景與海洋文化，帶領學生從課堂中習得水域自救與獨木舟操舟技能，學校每年還舉辦「獨木舟跨島」活動。

金門高中則發展全國少見的「金準射擊」選修課程，課程核心為空氣手步槍射擊訓練，學生在具備合法資格與安全設備的射擊教室中，學習基本姿勢、瞄準技巧與心理穩定訓練，並延伸至法規與文化議題，包含對「槍砲彈藥刀械管制條例」的認識、現代5項競技介紹、原住民族狩獵文化的探討，讓學生全面理解射擊運動的素養與脈絡。

位於台東縣的成功商業水產職業學校，善用在地產業與數位資源，發展多元選修課程，例如「日式料理」課程邀五星級主廚授課，學生運用當地新鮮漁獲實作；學校也加入教育部新興科技區域推廣聯盟，與板橋高中合開「潮創客瘋設計」課程，讓學生接軌AIoT（AI物聯網）最新趨勢，並融入自動化設備組裝與原型開發，強化科技素養與創新思維。

馬公 獨木舟 偏鄉教育

延伸閱讀

射擊／賽外禁藥檢測有疑慮 奧運銅牌李孟遠自請停權配合調查

民眾划獨木舟出海翻覆…僅剩船被打上岸 海陸空搜救中

陸官媒披露最新無人化作戰模式 「機器狼」分工射擊畫面引熱議

弘光獵鷹戰隊蟬聯大專電競賽 奪「特戰英豪」 射擊類團體賽冠軍

相關新聞

龍年紅利已過 國小生人數估118學年跌破百萬

根據教育部最新「各教育階段學生數」預測報告，隨十三年前龍年出生子女進入國中，國小生人數高峰期已過，之後總人數將一路下探，...

選修課展特色 金門高中射擊、馬公高中划獨木舟

教育部鼓勵各校設計多元選修課程，金門高中發展空氣手步槍射擊訓練，馬公高中規劃水域自救與獨木舟操舟課程等具地方特色實作課程...

竹縣新豐鄉松林國小擴建校舍 二階段換地作業完成拚年底動工

新竹縣新豐鄉松林重劃區人口逐年增長，造成松林國小學生大爆滿，校舍嚴重不足，為擴建校舍，縣府多次和國小旁土地所有人「潤泰全...

校園新鮮事／嘉義縣太平國小生 畫繪本守護螢火蟲

嘉縣太平國小位在太平村，有雲梯、老街等知名景點，螢火蟲是亮點之一，老師帶學生踏查生態，隨著民眾活動增加，棲地減少，山區愈...

彰化縣特色遊學中心好好玩 中彰苗3縣市學童來玩科學

彰化縣活化再利用被廢校的潭墘國小，在二林區舉辦跨縣市遊學夏令營，28名來自中部3縣市的國小中高年級學童今到國立二林工商，...

金寧中小馬來西亞交流 簽訂校際合作意願書深化情誼

金門縣立金寧國民中小學師生一行於本月 4 日啟程，展開為期 7 天的馬來西亞海外學術教育交流之旅，行程除安排多元文化體驗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。