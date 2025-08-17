選修課展特色 金門高中射擊、馬公高中划獨木舟

教育部鼓勵各校設計多元選修課程，金門高中發展空氣手步槍射擊訓練，馬公高中規劃水域自救與獨木舟操舟課程等具地方特色實作課程，展現偏鄉教育的創造力與深度。

教育部今天發布新聞稿指出，為實踐十二年國教課綱強調的「適性發展、多元學習」核心理念，國民及學前教育署推動各級學校善用校訂課程與彈性學習時間，設計多元選修課程，提供學生依興趣探索學習的機會。

位於離島及東部地區的學校，紛紛發展出具地方特色、實作導向與跨域整合的創新課程，展現偏鄉教育的創造力與深度。

位於澎湖縣的馬公高中，長期推動「海洋文化」課程，融合海洋地理、生物、環境與體育，透過實地探索、實作訓練與戶外挑戰，引導學生認識家鄉島嶼地景與海洋文化，帶領學生從課堂中習得水域自救與獨木舟操舟技能，學校每年還舉辦「獨木舟跨島」活動。

金門高中則發展全國少見的「金準射擊」選修課程，課程核心為空氣手步槍射擊訓練，學生在具備合法資格與安全設備的射擊教室中，學習基本姿勢、瞄準技巧與心理穩定訓練，並延伸至法規與文化議題，包含對「槍砲彈藥刀械管制條例」的認識、現代5項競技介紹、原住民族狩獵文化的探討，讓學生全面理解射擊運動的素養與脈絡。

位於台東縣的成功商業水產職業學校，善用在地產業與數位資源，發展多元選修課程，例如「日式料理」課程邀五星級主廚授課，學生運用當地新鮮漁獲實作；學校也加入教育部新興科技區域推廣聯盟，與板橋高中合開「潮創客瘋設計」課程，讓學生接軌AIoT（AI物聯網）最新趨勢，並融入自動化設備組裝與原型開發，強化科技素養與創新思維。

