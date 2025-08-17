選修課展特色 金門高中射擊、馬公高中划獨木舟
教育部鼓勵各校設計多元選修課程，金門高中發展空氣手步槍射擊訓練，馬公高中規劃水域自救與獨木舟操舟課程等具地方特色實作課程，展現偏鄉教育的創造力與深度。
教育部今天發布新聞稿指出，為實踐十二年國教課綱強調的「適性發展、多元學習」核心理念，國民及學前教育署推動各級學校善用校訂課程與彈性學習時間，設計多元選修課程，提供學生依興趣探索學習的機會。
位於離島及東部地區的學校，紛紛發展出具地方特色、實作導向與跨域整合的創新課程，展現偏鄉教育的創造力與深度。
位於澎湖縣的馬公高中，長期推動「海洋文化」課程，融合海洋地理、生物、環境與體育，透過實地探索、實作訓練與戶外挑戰，引導學生認識家鄉島嶼地景與海洋文化，帶領學生從課堂中習得水域自救與獨木舟操舟技能，學校每年還舉辦「獨木舟跨島」活動。
金門高中則發展全國少見的「金準射擊」選修課程，課程核心為空氣手步槍射擊訓練，學生在具備合法資格與安全設備的射擊教室中，學習基本姿勢、瞄準技巧與心理穩定訓練，並延伸至法規與文化議題，包含對「槍砲彈藥刀械管制條例」的認識、現代5項競技介紹、原住民族狩獵文化的探討，讓學生全面理解射擊運動的素養與脈絡。
位於台東縣的成功商業水產職業學校，善用在地產業與數位資源，發展多元選修課程，例如「日式料理」課程邀五星級主廚授課，學生運用當地新鮮漁獲實作；學校也加入教育部新興科技區域推廣聯盟，與板橋高中合開「潮創客瘋設計」課程，讓學生接軌AIoT（AI物聯網）最新趨勢，並融入自動化設備組裝與原型開發，強化科技素養與創新思維。
▪青鳥發文「幫台大反核」惹怒同校生 開嗆小丑：憑什麼代表我
▪龍年紅利已過 教育部統計：國小生人數估118學年跌破百萬
▪北市幼兒園爆虐童 家長控：孩子遭綁雙手、逼吞食還塞進櫃子裡
▪私立大學「程度差不多」排名有意義嗎？網點8所老牌名校：看科系
▪繁星錄取被取消...台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄
▪9個月沒放假勤動筆不空想 她考一次就拚上國營事業死亡之組
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言