竹縣新豐鄉松林國小擴建校舍 二階段換地作業完成拚年底動工
新竹縣新豐鄉松林重劃區人口逐年增長，造成松林國小學生大爆滿，校舍嚴重不足，為擴建校舍，縣府多次和國小旁土地所有人「潤泰全球股份有限公司」及吳姓姓地主協調土地交換，縣府今說，歷時3年終在今年7月完成二階段換地作業，完整取得緊鄰學校2塊土地，總計約1010坪，目前正加速辦理校舍增建工程規畫設計，力拚今年底發包動工。
縣府指出，松林國小校地面積僅2.3公頃，家長們認為校內增建校舍方案將壓縮學童活動空間，施工期間也有安全疑慮，不適合於校內擴建。經縣府多方協調奔走，找到學校旁潤泰全球公司所有的土地最為合適，該土地擴建校舍因緊鄰原校區，避免學童分區上課的不便，經協商終於取得共識同意交換土地，並自2021年啟動換地作業。
教育局長楊郡慈指出，松林國小土地交換案為兩階段土地交換，並為聯立關係，兩階段交換土地私地主皆已同意土地交換條件，並簽訂土地交換契約。繼第一階段與潤泰完成換地，第二階段也於今年7月完成與吳姓地主換地，縣府完整取得緊鄰學校操場西側「新豐鄉泰豐段219地號」及「泰豐段696地號」兩塊土地。
楊郡慈說，土地交換是以最新的估價等值交換，潤泰換入新竹縣新豐鄉坪頂段1068號843.37坪土地，縣府則取得潤泰所有的泰豐段219號約898.88坪土地。另潤泰將找補差價給縣府，並同意願以每年捐贈300萬元做為校舍興建經費，為期5年。縣府取得吳姓地主所有的泰豐段696號約111.62坪土地，等值交換內容則包含地上建物補償費。
楊郡慈表示，縣府已於2022年5月以縣有經費核定松林國小增建校舍2.9億元，預計興建地上4層樓、29間教室、1間行政辦公室、地下1層停車場，興建後設校量體可達60班規模，將提供適足專科教室以及增加學生活動空間。如今土地到位，正積極辦理增建校舍基本設計，並加速校舍增建工程規畫及興建，期待提供學子更優質學習場域。
