龍年紅利已過 國小生人數估118學年跌破百萬
根據教育部最新「各教育階段學生數」預測報告，隨十三年前龍年出生子女進入國中，國小生人數高峰期已過，之後總人數將一路下探，一一三學年度，國小學生總數還有一二○點三萬人，不過未來十六學年，平均每學年將減少三點二萬人，預計一一八學年國小生數將跌破百萬，一二九學年度剩六十八點九萬人，學生數幾乎直接砍半。
全教總：應立即調整班級人數
隨著少子化浪潮來襲，全教總理事長侯俊良表示，教育部已錯過第一階段調整班級人數的時機，現階段應該立即調整班級人數，國中小應降至一班廿五人，高中則應當降至卅人以下，教育部現在每年仍只讓高中端調降一、二人，實在太慢。
侯俊良還提到，少子化也影響民眾投入教職的意願，教育部應該藉機提升教師薪資與福利，調整班級人數也提供誘因增聘教師，才能在少子化浪潮下朝精緻教育轉型。
根據教育部預測，國小階段學生數高峰已過，之後人數將一路探低，預測一一八學年國小生數將跌破百萬人。
至於國高中階段，一一三學年國中生約五十六萬人，一一五學年則會因為龍年子女入學加上當年鼓勵生育政策，有望迎來一波學生人數高峰，回升至六十二萬人；高中止跌回升高峰則在一一八學年，人數將從低點的五十五萬回升至六十三萬，但隨該波龍年子女畢業，國高中人數也將持續下探，其中國中到了一二九學年度只剩下卅七點七萬人，高中僅剩四十點四萬人。
大學部分，近年人數下探趨勢將一直延續到一一八學年虎年效應發威，跌至八十三萬人的低谷，但後續伴隨龍年子女進入大學，一二二學年度，又會增至九十一萬人。
高教工會副理事長翟敬宜表示，從現在到一二二學年如同高教的八年抗戰，呼籲政府多挹注經費予大學，破除辦學杯水車薪的困境，同時也應加強對私校法制化的監管。
教育部：混齡編班增教學彈性
對此，教育部表示，國中小階段將透過混齡編班等方式，提供更多教學彈性、鼓勵學校發展特色；高中端則預計一一四、一一五學年度推動第二波全面調降班級人數；大專則持續控管招生名額，維護教學品質及學生受教權益。
