校園新鮮事／嘉義縣太平國小生 畫繪本守護螢火蟲

嘉縣太平國小位在太平村，有雲梯、老街等知名景點，螢火蟲是亮點之一，老師帶學生踏查生態，隨著民眾活動增加，棲地減少，山區愈來愈少見，盼透過調查螢火蟲生態需求，向遊客推廣基地復育，為家鄉生態盡心力。

學生分享，太平村很多螢火蟲，夏夜都能看到草叢螢光點點，透過螢火蟲保育課程實作，學會用「穿越線」生態調查、記錄物種數量，整理調查紀錄資料，製作生態地圖，回家分享給家人看，很有成就感。

老師說，第1次穿越調查沒找到螢火蟲，學生沒失望，反而認真探究原因再重新找螢火蟲，透過專題探究觸類旁通，設計「與作家有約」課程，鼓勵學生延伸生態調查經驗，探討水雉等物種棲地消失原因。學生也製作繪本，用色鉛筆、蠟筆等畫不同品種螢火蟲外觀，包括常見黑翅螢，頭部及翅膀外緣有橙黃色邊紋的台灣窗螢，以及橙黃色前胸背板、黑色翅鞘的黃緣螢，並介紹如何分辨螢火蟲雌雄性別特徵。

校長何素勤說，螢火蟲生態探查與繪本創作帶孩子們從觀察、記錄到分享，不只是學會科學調查方法，更學會珍惜與守護。

