聽新聞
0:00 / 0:00

校園新鮮事／嘉義縣太平國小生 畫繪本守護螢火蟲

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣太平國小學生製作螢火蟲生態地圖，擔任微光守護者用行動守護家鄉螢火蟲。圖／太平國小提供
嘉義縣太平國小學生製作螢火蟲生態地圖，擔任微光守護者用行動守護家鄉螢火蟲。圖／太平國小提供

嘉縣太平國小位在太平村，有雲梯、老街等知名景點，螢火蟲是亮點之一，老師帶學生踏查生態，隨著民眾活動增加，棲地減少，山區愈來愈少見，盼透過調查螢火蟲生態需求，向遊客推廣基地復育，為家鄉生態盡心力。

學生分享，太平村很多螢火蟲，夏夜都能看到草叢螢光點點，透過螢火蟲保育課程實作，學會用「穿越線」生態調查、記錄物種數量，整理調查紀錄資料，製作生態地圖，回家分享給家人看，很有成就感。

老師說，第1次穿越調查沒找到螢火蟲，學生沒失望，反而認真探究原因再重新找螢火蟲，透過專題探究觸類旁通，設計「與作家有約」課程，鼓勵學生延伸生態調查經驗，探討水雉等物種棲地消失原因。學生也製作繪本，用色鉛筆、蠟筆等畫不同品種螢火蟲外觀，包括常見黑翅螢，頭部及翅膀外緣有橙黃色邊紋的台灣窗螢，以及橙黃色前胸背板、黑色翅鞘的黃緣螢，並介紹如何分辨螢火蟲雌雄性別特徵。

校長何素勤說，螢火蟲生態探查與繪本創作帶孩子們從觀察、記錄到分享，不只是學會科學調查方法，更學會珍惜與守護。

嘉義 科學 螢火蟲 生態保育

延伸閱讀

車頭全毀！嘉義民和國中棒球隊車禍 教練昏迷、7學生傷勢嚴重送醫

2025「幾米森林裡的樂章」臺瘋交響流行音樂會八月登場

灣聲樂團X幾米！繪本世界成音樂故事盛宴 臺瘋交響流行音樂會9日登場

桃園兒美館怪獸來襲！經典繪本《野獸國》主題書展奇幻登場

相關新聞

龍年紅利已過 國小生人數估118學年跌破百萬

根據教育部最新「各教育階段學生數」預測報告，隨十三年前龍年出生子女進入國中，國小生人數高峰期已過，之後總人數將一路下探，...

校園新鮮事／嘉義縣太平國小生 畫繪本守護螢火蟲

嘉縣太平國小位在太平村，有雲梯、老街等知名景點，螢火蟲是亮點之一，老師帶學生踏查生態，隨著民眾活動增加，棲地減少，山區愈...

彰化縣特色遊學中心好好玩 中彰苗3縣市學童來玩科學

彰化縣活化再利用被廢校的潭墘國小，在二林區舉辦跨縣市遊學夏令營，28名來自中部3縣市的國小中高年級學童今到國立二林工商，...

金寧中小馬來西亞交流 簽訂校際合作意願書深化情誼

金門縣立金寧國民中小學師生一行於本月 4 日啟程，展開為期 7 天的馬來西亞海外學術教育交流之旅，行程除安排多元文化體驗...

嘉義學生0728淹水挺進災區送便當 獲肯定頒發獎助學金

嘉義縣0728豪雨淹水，議員黃嫈珺號召志工挺進災區送便當及物資，當晚有多名學生主動參加，拉著小船涉水走進災區送便當，善行...

高雄鳳山高中50年蔣公銅像拆了 校友嘆「青春的地標沒了」

陪伴鳳山高中學子半世紀的蔣中正銅像，昨日（14日）正式拆除。消息一出，立即在校友社群掀起熱議，不少人感嘆「回不去的青春」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。