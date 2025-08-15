快訊

金寧中小馬來西亞交流 簽訂校際合作意願書深化情誼

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣立金寧國民中小學師生一行赴馬來西亞展開海外學術教育交流之旅，行程有多元文化體驗與景點參訪，師生都超開心。圖／金寧中小學提供
金門縣立金寧國民中小學師生一行於本月 4 日啟程，展開為期 7 天的馬來西亞海外學術教育交流之旅，行程除安排多元文化體驗與景點參訪，更與巴生興華中學簽署校際合作意願書，為兩校未來課程互訪與教育交流奠定基礎。此次活動經費由金寧鄉公所支應，校長宋文法表示，透過此行不僅拓展學生國際視野，也深化與旅居馬來西亞金門鄉親的情感連結。

交流團首站拜訪雪蘭莪金門會館，受到主席陳良吉、常務顧問呂清便及秘書長劉志山等熱情接待，雙方就文化、教育與青年交流交換意見，場面溫馨熱絡。隨後抵達巴生興華中學，與校長蘇進存、副校長許梅韵、李榮興、莫狀燕及升學與國際事務處主任李輝祥會面，並在師生見證下完成合作意願書簽署，開啟未來課程交流與學生互訪的新契機。在潘斯里拿汀斯里陳開蓉女士關懷支持下，興華中學以周到餐飲與活動安排，讓遠道來訪的金門師生感受到如同在家鄉般的溫暖與情誼，充分展現馬來西亞鄉親的熱忱與友誼，使師生們倍感溫暖。

和興華中學體育交流部分，金寧中小學桌球與羽球校隊與興華中學代表隊進行友誼賽，雙方選手切磋球技、互相鼓勵，不僅展現運動精神，也在賽場上建立深厚情誼。學生們表示，透過運動交流，不僅提升技術，更讓彼此認識對方的校園生活與文化背景。

行程中，師生交流團搭船前往有「螃蟹島」之稱的吉膽島，浮羅吉膽金浯江會館主席王木財特別設宴並安排住宿，吉膽島保存著濃厚的閩南文化與漁村風貌，學生們參觀傳統建築、了解當地漁業與生活方式，也深切感受到離鄉遊子對金門的濃厚鄉情。

文化參訪也涵蓋馬六甲古城，有荷蘭紅屋、雞場街、西班牙古城門、麻六甲運河、吉隆坡雙子星廣場、獨立廣場、粉紅清真寺等地標，並在亞羅街夜市、娘惹餐館、肉骨茶店品嚐道地美食，體驗馬來西亞多元族群文化的交融。

宋文法提及，此次教育旅行不僅讓金寧中小師生開拓國際視野，更加深了與馬來西亞金門鄉親的情感聯繫，透過巴生興華中學簽署合作意願書，未來更能強化兩校之間的學術與教育、體育交流，及文化體驗，為未來的跨國教育合作奠下基礎。鄉長楊忠俊表示，期望學生能將此次經驗轉化為學習動力，並把金門的精神與故事帶向世界各地。

金寧國民中小學校長宋文法（左）與巴生興華中學校長蘇進存（右），在師生見證下完成合作意願書簽署。圖／金寧中小學提供
金門縣立金寧國民中小學師生一行到馬來西亞展開海外學術教育交流之旅，行程安排多元文化體驗與景點參訪。圖／金寧中小學提供
金寧國民中小學師生一行日前前往巴生興華中學，與校長蘇進存（左五），並在師生見證下完成合作意願書簽署，開啟未來課程交流與學生互訪的新契機。圖／金寧中小學提供
小學 金門 馬來西亞

