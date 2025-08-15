快訊

嘉義學生0728淹水挺進災區送便當 獲肯定頒發獎助學金

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣多名學生在0728豪雨淹水時，自發協助挺進災區送便當，善行義舉獲肯定頒發每人2千元獎助學金。記者黃于凡／攝影
嘉義縣多名學生在0728豪雨淹水時，自發協助挺進災區送便當，善行義舉獲肯定頒發每人2千元獎助學金。記者黃于凡／攝影

嘉義縣0728豪雨淹水，議員黃嫈珺號召志工挺進災區送便當及物資，當晚有多名學生主動參加，拉著小船涉水走進災區送便當，善行義舉受民間企業肯定，提撥經費捐給嘉義縣護小草成長協會，學生志工每人獲頒2千元獎助學金，也將由學校提報為自強兒童。

東石國中、永慶高中、朴子國中、東榮國中許多學生自發投入救災行列，大家都是第一次遇到如此嚴重淹水，最深幾乎到腰部高度，涉水挺進災區，拉著小船分送便當，有人驚呼「好深喔！」但還是不畏艱險，向受災戶揮手，將便當送到每個人手上。

東石國中學生黃琮棋說，他的阿嬤是市民代表黃陳伯蓮，從小耳濡目染，跟著一起為民服務幫助人，只要風災來臨時，就會和父親出門巡視防水閘門，水災時絕不能讓大家餓肚子，這次風災發便當，和所有人一起完成這件事，對他影響很大，也讓他覺得很感動。

議員黃嫈珺說，0728當晚朴子淹水慘重，向友人借來小船，挺進淹水最嚴重的社區，只靠一個人的力量很有限，她在最短時間判斷能夠進入災區，並快速募集人力，都是主動參與的民眾和學生，大家一起努力才能完成這件事情，非常感謝永慶中學及東石國中熱心學生。

黃嫈珺也說，淹水退了之後還有很多清潔復原工作，家家戶戶都需要清潔用品，獲企業贊助提供消毒水，學生們也幫忙每戶發送，熱心助人值得肯定。感謝許多善心企業贊助嘉義縣護小草成長協會，讓她有資源能獎勵這些協助救災、勇敢挺身而出的學生。

