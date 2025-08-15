嘉義學生0728淹水挺進災區送便當 獲肯定頒發獎助學金
嘉義縣0728豪雨淹水，議員黃嫈珺號召志工挺進災區送便當及物資，當晚有多名學生主動參加，拉著小船涉水走進災區送便當，善行義舉受民間企業肯定，提撥經費捐給嘉義縣護小草成長協會，學生志工每人獲頒2千元獎助學金，也將由學校提報為自強兒童。
東石國中、永慶高中、朴子國中、東榮國中許多學生自發投入救災行列，大家都是第一次遇到如此嚴重淹水，最深幾乎到腰部高度，涉水挺進災區，拉著小船分送便當，有人驚呼「好深喔！」但還是不畏艱險，向受災戶揮手，將便當送到每個人手上。
東石國中學生黃琮棋說，他的阿嬤是市民代表黃陳伯蓮，從小耳濡目染，跟著一起為民服務幫助人，只要風災來臨時，就會和父親出門巡視防水閘門，水災時絕不能讓大家餓肚子，這次風災發便當，和所有人一起完成這件事，對他影響很大，也讓他覺得很感動。
議員黃嫈珺說，0728當晚朴子淹水慘重，向友人借來小船，挺進淹水最嚴重的社區，只靠一個人的力量很有限，她在最短時間判斷能夠進入災區，並快速募集人力，都是主動參與的民眾和學生，大家一起努力才能完成這件事情，非常感謝永慶中學及東石國中熱心學生。
黃嫈珺也說，淹水退了之後還有很多清潔復原工作，家家戶戶都需要清潔用品，獲企業贊助提供消毒水，學生們也幫忙每戶發送，熱心助人值得肯定。感謝許多善心企業贊助嘉義縣護小草成長協會，讓她有資源能獎勵這些協助救災、勇敢挺身而出的學生。
▪考生注意了！114學年分發入學今放榜 查詢步驟一次看
▪放榜了！學習歷程造假高中生遭5校取消資格 校方證實錄取成大醫學系
▪分發入學放榜…私立大學招生開紅盤！淡江、世新、銘傳均滿招
▪學測後挑戰更高自己 明道中學「中投會考狀元」考上台大醫
▪爆肝做實驗、數據給大學生 他細數碩班鬼故事：只能忍辱負重
▪「其實沒那麼喜歡」他大學後悔讀1科系 過來人認同：會迷惘
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言